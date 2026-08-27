Inscrições devem ser feitas entre 31 de agosto e 4 de setembro - Foto: Divulgação/Projeto Acalanto

Inscrições devem ser feitas entre 31 de agosto e 4 de setembroFoto: Divulgação/Projeto Acalanto

Publicado 27/08/2026 20:47

Petrópolis - O projeto “ Acalanto - Risos, Afetos e Encontros ” abre inscrições para a Oficina de Palhaçaria em Petrópolis. A proposta é oferecer ao público uma vivência na modalidade artística, com a prática de brincadeiras e exercícios teatrais. A atividade será realizada no dia 15 de setembro, das 18h às 22h, no Centro Cultural da UNIFASE, que fica na Av. Barão do Rio Branco, 1003, Centro. Com vagas limitadas, as inscrições poderão ser feitas gratuitamente, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro , por meio de formulário online acessível pelo link

A atividade faz parte do projeto, que tem a produção dos grupos Palhastônicos e Teatro Circense Andança, com realização do Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet. Iniciado em janeiro, o projeto promove intervenções artísticas no Hospital Alcides Carneiro, na Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) e na RadioSerra (Centro Regional de Radioterapia).

Na oficina, o público vai ter a oportunidade de exercitar e conhecer um pouco das técnicas utilizadas no desenvolvimento do projeto. “A proposta é levar essa arte para o público não só por meio das intervenções em ambientes hospitalares, mas também mostrar a essência da mesma que promove encontros afetuosos e transformadores entre palhaças/palhaços e pacientes, familiares e profissionais da saúde”, destacou o coordenador do projeto, Léo Gaviole , palhaço, ator, professor e pesquisador, destacando ainda o objetivo do projeto em contribuir para o enfrentamento da dor e, especialmente, humanização dos atendimentos em saúde.

O projeto, fundamentado em pesquisas que comprovam os benefícios da prática artística em unidades de saúde, visa à melhoria da qualidade de vida das pessoas em tratamentos prolongados. As intervenções são realizadas por artistas locais, profissionais das artes cênicas que atuam e pesquisam a arte do circo e do riso. Além de Léo Gaviole, os multiartistas Andressa Hazboun, Dalus Gonçalves, Renata Alves e Madson José integram o elenco. Juntos, utilizam a música para incrementar suas apresentações recheadas de malabarismo, mágicas, fantoches, bolhas de sabão, improvisação e muita empatia.

O trabalho, que tem disseminado a arte da palhaçaria, é viabilizado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com o patrocínio da GE Aerospace e Parceria com o Hospital Alcides Carneiro, SEHAC, APPO, RadioSerra e UNIFASE.

Além do trabalho de atuação em campo, o projeto oferece formação em palhaçaria em ambiente hospitalar para alunos da Unifase, oficinas de palhaçaria para o público em geral e vivências palhacescas para as equipes de saúde dos territórios de atuação. Informações sobre o projeto podem ser conferidas no perfil do Instagram @projeto.acalanto_ ou no site