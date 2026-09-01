Palácio de Cristal é um dos cartões postais da cidade - Foto: Divulgação/PCVB

Palácio de Cristal é um dos cartões postais da cidadeFoto: Divulgação/PCVB

Publicado 01/09/2026 15:17 | Atualizado 01/09/2026 15:29

Petrópolis - Setembro costuma ser um dos meses mais desafiadores para o turismo por ter apenas um feriado nacional, mas, em Petrópolis , a combinação entre o calendário de eventos e o feriado de 7 de Setembro, que neste ano cai numa segunda-feira, cria uma perspectiva diferente para o início da primavera. Com expectativa de aproximadamente 70% de ocupação hoteleira para o período, o Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PCVB) aposta em um começo de mês movimentado e em uma programação que mantém o destino ativo ao longo das semanas seguintes.

O feriado prolongado chega acompanhado pela Oktoberfest Petrópolis , realizada de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro, reunindo gastronomia, cervejas artesanais, atrações culturais, música e tradições de inspiração germânica. No dia 6, o Circuito Cervejeiro de Corrida também movimenta o Centro Histórico, combinando esporte, cerveja, gastronomia e atrações culturais.

Para o presidente do PCVB, Fabiano Barros, a concentração de eventos em diferentes fins de semana ajuda a reduzir os efeitos da sazonalidade e cria novas oportunidades para o trade turístico. “Setembro tradicionalmente não conta com uma sequência de feriados que favoreça o turismo, mas Petrópolis tem conseguido construir uma agenda que gera motivos para o visitante escolher a cidade. O 7 de Setembro, por cair numa segunda-feira, é uma excelente oportunidade para abrir o mês com movimento, e temos eventos importantes também nas semanas seguintes”, afirma.

A programação continua no dia 13, com a Corrida Eco Run, e ganha novo destaque entre os dias 16 e 20, quando o Palácio de Cristal recebe a Serra Serata, festival que celebra a cultura, a gastronomia, a música e as tradições italianas.

No dia 20, a agenda se amplia com eventos de diferentes perfis. A Lapa Sobe a Serra leva à Praça Visconde de Mauá uma programação que reúne música, dança, gastronomia e cultura, enquanto a Corrida Outubro Rosa e Aerospace acrescenta uma atração esportiva ao calendário.

Na última semana do mês, Petrópolis recebe o Brasil de Versos, de 25 a 27 de setembro, no Parque de Exposições, em Itaipava. O festival reúne música brasileira autoral e diferentes expressões culturais. No dia 27, o calendário ainda conta com a Corrida Master, no Palácio de Cristal.

Para Fabiano Barros, a diversidade da programação é um dos diferenciais do destino. “Temos eventos ligados à cerveja, à cultura alemã e italiana, à música, ao esporte e à gastronomia. São públicos diferentes, mas todos ajudam a movimentar hotéis, restaurantes, comércio, atrativos e serviços. O calendário cria uma rede de oportunidades para o turismo ao longo de todo o mês”, destaca.

Além do feriado, a expectativa do setor é aproveitar o movimento gerado pelos eventos para estimular a permanência dos visitantes e ampliar o consumo em diferentes segmentos da economia turística. “O objetivo não é apenas trazer o visitante para um evento específico, mas fazer com que ele descubra a cidade, permaneça mais tempo e aproveite outras experiências. Setembro pode ser um mês estratégico para isso”, completa o presidente do PCVB.

