Coral de Petrópolis - Foto: Divulgação/Teatro Imperial

Coral de PetrópolisFoto: Divulgação/Teatro Imperial

Publicado 01/09/2026 15:28

Petrópolis - O Coral de Petrópolis sobe ao palco do Teatro Imperial na próxima sexta-feira (4), às 20h, para apresentar o concerto “Brasilidades”. O espetáculo celebra a riqueza da música brasileira e terá como um de seus principais destaques uma homenagem à obra de Milton Nascimento, um dos nomes mais importantes da história da MPB.

Com acompanhamento de base instrumental, a apresentação reúne diferentes tradições do canto coral brasileiro e arranjos, em sua maioria autorais, para obras do repertório de Milton Nascimento. A proposta é aproximar a técnica e a tradição coral da música popular, apresentando ao público novas leituras de composições que atravessaram gerações.

“Brasilidades” também reforça a proposta do Coral de Petrópolis de contribuir para a valorização e a difusão do patrimônio musical brasileiro. Ao levar esse repertório ao Teatro Imperial, o grupo promove um encontro entre diferentes gerações e linguagens musicais, mantendo o canto coral conectado à produção de grandes compositores nacionais.

Mais de três décadas de história

Fundado em 27 de setembro de 1989, o Coral de Petrópolis é uma entidade sem fins lucrativos dedicada à valorização e à difusão da cultura por meio do canto coral. Desde 2016, está sob a regência do maestro Rodrigo d’Avila e reúne músicos profissionais e amadores, mantendo uma trajetória de mais de três décadas dedicada à música.