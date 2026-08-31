Drogas estavam prontas para comercializaçãoFoto: Divulgação/26º BPM
Polícia Militar apreende cocaína e maconha no Vale do Carangola
Quatro indivíduos foram vistos atuando no comércio de entorpecentes, mas fugiram e não foram alcançados pelos policiais
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MPRJ pede criação de casa de passagem para população em situação de rua em Petrópolis
Medida busca ampliar a rede de acolhimento e prevê ainda o reordenamento do Núcleo de Integração Social (NIS), conhecido como "Abrigão"
Hugo Leal propõe homenagem a Philippe Guédon na Ponte do Arranha-Céu
Deputado garantiu mais de R$ 4 milhões para o binário de Itaipava e atua pela antecipação da ligação entre a BR-040 e a BR-495
Escola de Música Santa Cecília divulga lista final de aprovados para Curso de Formação Musical
Projeto oferece bolsas integrais e parciais para crianças e adolescentes e amplia o acesso à formação musical em Petrópolis
Projeto Acalanto promove Oficina de Palhaçaria aberta ao público
Com inscrições gratuitas, serão oferecidas 20 vagas para o público interessado em conhecer a modalidade artística
TJRJ decide por despejo da Turp de garagem na BR-040
Prefeitura, que é interventora da empresa desde maio, afirmou que dívidas de aluguéis estão acumuladas há mais de um ano, ultrapassando R$ 600 mil
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