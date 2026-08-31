Drogas estavam prontas para comercialização - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas estavam prontas para comercializaçãoFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 31/08/2026 17:40

Petrópolis - Durante ação realizada no Vale do Carangola, em Petrópolis, no último sábado (29), a Polícia Militar apreendeu 236 tabletes de maconha e 108 pinos de cocaína. A apreensão ocorreu na Rua dos Pedestres.

Os agentes se dirigiram ao local após informações sobre um baile funk clandestino. Na rua, os policiais visualizaram quatro indivíduos comercializando entorpecentes. Notando a apresentação da Polícia Militar, os homens fugiram e não foram alcançados.

O material foi apreendido na 105ª DP.