Ponte está em obras e deve ser reinaugurada ainda este ano - Foto: Elovias

Ponte está em obras e deve ser reinaugurada ainda este anoFoto: Elovias

Publicado 28/08/2026 20:01

Petrópolis - O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) apresentou o Projeto de Lei nº 5.166/2026, que propõe denominar “Ponte Philippe Guédon” a estrutura localizada no km 58 da BR-040, com saída para a Estrada União e Indústria, em Itaipava.

A homenagem reconhece a contribuição de Philippe Guédon para Petrópolis. Defensor da democracia e da participação popular, ele foi vereador, secretário municipal e uma das principais referências do associativismo comunitário da cidade. Guédon chegou a Petrópolis em 1974, teve participação importante no desenvolvimento de Itaipava e foi pioneiro na organização de uma associação de moradores na região.

Sua trajetória também foi marcada pela defesa do meio ambiente e da inclusão social. Ao lado de sua esposa, Lúcia, e de outras lideranças comunitárias, participou da criação da D’Esperança, primeira cooperativa de reciclagem de Petrópolis.

“Philippe Guédon dedicou sua vida à participação popular e ao desenvolvimento de Petrópolis, especialmente de Itaipava. É uma homenagem merecida em uma obra fundamental para a mobilidade e o futuro da região”, afirmou Hugo Leal.

Ponte estratégica para Itaipava

Conhecida como Ponte do Arranha-Céu , a estrutura é uma das principais entradas de Itaipava e estabelece uma ligação estratégica entre a BR-040, a BR-495 e a Estrada União e Indústria. Sua reconstrução, prevista inicialmente apenas para o quinto ano da nova concessão, foi antecipada após sucessivas reuniões e articulações de Hugo Leal com a ANTT, o Ministério dos Transportes e a concessionária Elovias.

A intervenção é essencial para moradores, trabalhadores, produtores, comerciantes e visitantes, além de contribuir diretamente para o turismo, o abastecimento e o desenvolvimento econômico da região.

Ligação entre a BR-040 e a BR-495

A atuação do deputado também foi decisiva para antecipar, do quinto para o segundo ano da concessão, as intervenções de conexão entre a BR-040 e a BR-495, na altura do Bramil.

A obra contempla a nova Ponte do Mangalarga e o viário correspondente, com investimento estimado em cerca de R$ 6 milhões. A intervenção deverá proporcionar mais segurança, fluidez e integração entre as duas rodovias, solucionando um dos principais gargalos viários de Itaipava.

Hugo Leal provocou institucionalmente a ANTT, a Elovias e o DNIT para a realização dos estudos técnicos necessários. Como resultado dessa articulação, a concessionária protocolou formalmente o pedido de antecipação da obra, que poderá ter início em 2027.

Mais de R$ 4 milhões em emendas para o novo binário

A agenda de mobilidade conduzida por Hugo Leal inclui ainda mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares já garantidos para a implantação do novo binário viário da Rua Agante Moço.

O projeto encontra-se em fase final de aprovação na Caixa Econômica Federal e deverá organizar os fluxos de veículos, reduzir congestionamentos e ampliar a segurança viária para moradores, trabalhadores e visitantes.

Novas intervenções

Outras intervenções importantes para Petrópolis estão sendo articuladas e deverão ser anunciadas como resultado das reuniões promovidas por Hugo Leal com o Ministério dos Transportes, a ANTT e a Elovias.

“A antecipação dessas obras e os recursos garantidos para o novo binário demonstram que estamos enfrentando gargalos históricos de Itaipava com planejamento, articulação institucional e resultados concretos”, concluiu Hugo Leal.