Orquestra Jovem Sesc BrasilFoto: Divulgação/Sesc
Orquestra Jovem Sesc Brasil celebra 80 anos do Sesc com concerto especial no Quitandinha
Jovens músicos de 11 estados brasileiros se reúnem no dia 13 de setembro para uma apresentação que celebra a diversidade cultural e o poder transformador da música
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Coral de Petrópolis homenageia Milton Nascimento em concerto no Teatro Imperial
"Brasilidades" reúne canto coral, música popular brasileira e arranjos dedicados à obra do compositor mineiro
Oktoberfest Petrópolis começa nesta sexta com programação musical em dois fins de semana
Evento terá 16 atrações musicais, apresentações do grupo germânico Spiel Und Charm e programação especial durante o feriado de 7 de setembro
Setembro começa com expectativa de 70% de ocupação e calendário de eventos movimentado em Petrópolis
Feriado de 7 de Setembro, que cai numa segunda-feira, abre o mês com programação diversificada e perspectiva positiva para o turismo
Polícia Militar apreende cocaína e maconha no Vale do Carangola
Quatro indivíduos foram vistos atuando no comércio de entorpecentes, mas fugiram e não foram alcançados pelos policiais
MPRJ pede criação de casa de passagem para população em situação de rua em Petrópolis
Medida busca ampliar a rede de acolhimento e prevê ainda o reordenamento do Núcleo de Integração Social (NIS), conhecido como "Abrigão"
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