Orquestra Jovem Sesc Brasil - Foto: Divulgação/Sesc

Orquestra Jovem Sesc BrasilFoto: Divulgação/Sesc

Publicado 01/09/2026 19:41 | Atualizado 01/09/2026 19:44

Petrópolis - A Orquestra Jovem Sesc Brasil se apresenta no dia 13 de setembro, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, em um concerto comemorativo aos 80 anos do Sesc. Formada por 59 jovens músicos de 11 estados brasileiros, a orquestra reúne diferentes trajetórias e referências culturais. A apresentação será gratuita, no teatro da unidade, com retirada de ingressos antecipados pelo site ingresso.com a partir de 2 de setembro.

Sob direção artística e regência do maestro Geovane Marquetti, a apresentação contará com a participação da jovem oboísta Queren Oliveira como solista convidada. O repertório inclui a composição orquestral Trama das Águas Dançantes, composta especialmente para a celebração dos 80 anos do Sesc, inspirada no fluir dos ritmos brasileiros. Também compõem o programa o clássico latino-americano Mambo nº 5, de Pérez Prado, um medley com canções de Alceu Valença, cantor e compositor que também completou 80 anos recentemente, e canções da trilha sonora do filme Auto da Compadecida, além de obras do repertório internacional, como Meditação, da ópera Thaïs, de Jules Massenet, e Gabriel's Oboe, de Ennio Morricone.

“Nesses 80 anos do Sesc, a Orquestra Jovem Sesc Brasil representa um legado que nos enche de orgulho. Ela nasceu de um trabalho construído desde 2004, a partir da formação musical desenvolvida em diferentes estados do país. Para o Sesc, aprender música vai muito além de dominar um instrumento. É também uma experiência de convivência, atividade coletiva e formação humana, que amplia horizontes e pode abrir novos caminhos pessoais e profissionais para esses jovens”, explica a Diretora de Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do Departamento Nacional do Sesc, Diana Abreu.

A apresentação ganha um significado especial por acontecer no Sesc Quitandinha, em Petrópolis , espaço reconhecido por sua relevância histórica e cultural.