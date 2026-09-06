Cão foi retirado sem ferimentos - Foto: Divulgação/CBMERJ

Cão foi retirado sem ferimentosFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 06/09/2026 22:34

Petrópolis - Na madrugada de sábado (5), o Corpo de Bombeiros resgatou um cão que havía caído em um bueiro estreito, com cerca de cinco metros de profundidade na Rua Carvalho Júnior, em Corrêas.

Segundo o 15º GBM, o animal estava preso no fundo de uma estrutura de concreto e não conseguia retornar à superfície por conta própria. Diante do espaço pequeno para a movimentação, a equipe empregou técnicas de salvamento em ambiente confinado, de acordo com as características do espaço.

Os bombeiros acessaram a área, estabilizaram o animal e realizaram o içamento de forma controlada. Após a retirada, o cão foi entregue em segurança à família, que acompanhava o atendimento. O animal estava assustado, mas conseguiu deixar o local sem ferimentos. Mesmo assim, os militares orientaram os responsáveis a encaminhar o cão para avaliação veterinária.