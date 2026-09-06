Cão foi retirado sem ferimentosFoto: Divulgação/CBMERJ
Bombeiros resgatam cão preso em bueiro de cinco metros de profundidade em Corrêas
Animal foi retirado em segurança por militares do 15º GBM durante atendimento realizado na madrugada deste sábado
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Motociclista morre ao colidir em ônibus no Caxambu
Homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após o acidente e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Orquestra Jovem Sesc Brasil celebra 80 anos do Sesc com concerto especial no Quitandinha
Jovens músicos de 11 estados brasileiros se reúnem no dia 13 de setembro para uma apresentação que celebra a diversidade cultural e o poder transformador da música
Coral de Petrópolis homenageia Milton Nascimento em concerto no Teatro Imperial
"Brasilidades" reúne canto coral, música popular brasileira e arranjos dedicados à obra do compositor mineiro
Oktoberfest Petrópolis começa nesta sexta com programação musical em dois fins de semana
Evento terá 16 atrações musicais, apresentações do grupo germânico Spiel Und Charm e programação especial durante o feriado de 7 de setembro
Setembro começa com expectativa de 70% de ocupação e calendário de eventos movimentado em Petrópolis
Feriado de 7 de Setembro, que cai numa segunda-feira, abre o mês com programação diversificada e perspectiva positiva para o turismo
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