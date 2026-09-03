Câmera de monitoramento registrou o momento do acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Câmera de monitoramento registrou o momento do acidenteFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/09/2026 21:16

Petrópolis - Um homem, de 25 anos, morreu após colidir sua motocicleta em um ônibus no Caxambu, em Petrópolis. O acidente aconteceu durante a tarde de terça-feira (2) na Rua Flávio Cavalcanti, em frente à Paróquia de São Charbel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu no Hospital Santa Teresa.

Em nota, a Cidade Real, responsável pelo coletivo, lamentou o ocorrido e disse que o motorista está recebendo todo o suporte necessário. Além disso, a empresa também entrou em contato com a família da vítima, prestando condolências e se colocando à disposição para apoio à elucidação dos fatos.

Segundo a Cidade Real, em apuração preliminar, foi identificado que o veículo transitava em velocidade compatível com a via e em estrita regularidade operacional.



Contudo, a empresa se colocou à disposição das autoridades competentes para o esclarecimento da ocorrência, contribuindo com as investigações.