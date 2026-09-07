Acidente foi na manhã desta segunda-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (7), um homem morreu após cair de moto na Estrada União e Indústria, em Itaipava, em frente ao Shopping Tarrafas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 6h e o óbito foi confirmado ainda no local do acidente.