Acidente foi na manhã desta segunda-feira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Acidente foi na manhã desta segunda-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 07/09/2026 19:03

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (7), um homem morreu após cair de moto na Estrada União e Indústria, em Itaipava , em frente ao Shopping Tarrafas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 6h e o óbito foi confirmado ainda no local do acidente.