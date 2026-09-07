Acidente foi na manhã desta segunda-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais
Homem morre em acidente de moto em Itaipava
Acidente aconteceu por volta das 6h; óbito foi confirmado ainda no local
Homem morre em acidente de moto em Itaipava
Acidente aconteceu por volta das 6h; óbito foi confirmado ainda no local
Polícia prende homem com grande quantidade de drogas em ônibus em Petrópolis
Material entorpecente estava escondido em uma mochila e seria tinha a Posse como destino
Bombeiros resgatam cão preso em bueiro de cinco metros de profundidade em Corrêas
Animal foi retirado em segurança por militares do 15º GBM durante atendimento realizado na madrugada deste sábado
Motociclista morre ao colidir em ônibus no Caxambu
Homem chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após o acidente e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Orquestra Jovem Sesc Brasil celebra 80 anos do Sesc com concerto especial no Quitandinha
Jovens músicos de 11 estados brasileiros se reúnem no dia 13 de setembro para uma apresentação que celebra a diversidade cultural e o poder transformador da música
Coral de Petrópolis homenageia Milton Nascimento em concerto no Teatro Imperial
"Brasilidades" reúne canto coral, música popular brasileira e arranjos dedicados à obra do compositor mineiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.