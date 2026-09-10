Indivíduo foi conduzido à 105ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Indivíduo foi conduzido à 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 10/09/2026 12:43

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar um idoso, de 75, na Rua Doutor Porciúncula, no Centro de Petrópolis . O crime e a prisão ocorreram durante a madrugada desta quinta-feira (10).

De acordo com testemunhas, o suspeito subtraiu as bolsas da vítima e fugiu correndo. Em seguida, os policiais foram informados e começaram as buscas, conseguindo localizar o indivíduo, que foi reconhecido pela vítima.

O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.



Na delegacia, foi constatado que o acusado possui 17 registros de ocorrência em seu desfavor.