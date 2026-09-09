Moto recuperada em Itaipava - Foto: Divulgação/26º BPM

Moto recuperada em ItaipavaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 09/09/2026 20:04

Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Militar recuperou, em Itaipava , uma moto que havia sido furtada no Rio de Janeiro. Um homem, de 25 anos, irá responder pelo crime de receptação.

A motocicleta estava estacionada na Estrada União e Indústria quando policiais realizaram a consulta aos sistemas. Por meio da identificação do motor, foi constatado que o veículo tinha um registro de furto no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Em seguida, os agentes localizaram o homem que estava em posse do veículo. Ele informou que a adquiriu através de uma negociação. O indivíduo foi encaminhado junto ao veículo à 106ª DP, onde



Os policiais localizaram o homem que estava de posse da motocicleta, que informou tê-la adquirido por meio de uma negociação. Ele e o veículo foram encaminhados à 106ª DP para apreciação dos fatos, onde foi instaurado inquérito por receptação.

