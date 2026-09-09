Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (9), a Polícia Militar recuperou, em Itaipava, uma moto que havia sido furtada no Rio de Janeiro. Um homem, de 25 anos, irá responder pelo crime de receptação.
A motocicleta estava estacionada na Estrada União e Indústria quando policiais realizaram a consulta aos sistemas. Por meio da identificação do motor, foi constatado que o veículo tinha um registro de furto no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro.
Em seguida, os agentes localizaram o homem que estava em posse do veículo. Ele informou que a adquiriu através de uma negociação. O indivíduo foi encaminhado junto ao veículo à 106ª DP, onde
Os policiais localizaram o homem que estava de posse da motocicleta, que informou tê-la adquirido por meio de uma negociação. Ele e o veículo foram encaminhados à 106ª DP para apreciação dos fatos, onde foi instaurado inquérito por receptação.
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