Caso está sendo investigado pela Polícia CivilFoto: IA/OpenAI
Corpo de adolescente que estava desaparecida é encontrado no Siméria
Homem que confessou ter estado com a jovem nos últimos dias foi conduzido à delegacia para esclarecimentos
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Moto furtada no Rio é recuperada pela PM em Petrópolis
Furto do veículo foi registrado em novembro de 2025; motocicleta foi apreendida para realização de perícia
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Indivíduo fez duas tentativas de arrombamento na porta do estabelecimento; na segunda, alarme disparou e ele fugiu do local
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Polícia prende homem com grande quantidade de drogas em ônibus em Petrópolis
Material entorpecente estava escondido em uma mochila e seria tinha a Posse como destino
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