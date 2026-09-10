Caso está sendo investigado pela Polícia Civil - Foto: IA/OpenAI

Caso está sendo investigado pela Polícia CivilFoto: IA/OpenAI

Publicado 10/09/2026 00:00

Petrópolis - O corpo de uma adolescente de 16 anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira (9) no Siméria, em Petrópolis . A jovem estava desaparecida desde o dia 4 de setembro e seu corpo foi localizado em uma área de difícil acesso, próximo à rampa de voo livre do bairro.

Durante a ocorrência, um homem de 24 anos, que relatou ter estado com a adolescente nos últimos dias, foi conduzido à 105ª DP para prestar esclarecimentos. Com ele, foram encontrados uma faca, um frasco de medicamento e uma substância com características semelhantes à maconha

A perícia esteve no local e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.