Manifestação realizada na última quinta-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais
Profissionais da Educação anunciam possível paralisação nos dias 23 e 24
Ato pode acontecer caso o desfecho de reunião com a Secretaria de Fazenda não seja considerado positivo pelos trabalhadores
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Petrópolis vira destino da cultura italiana em setembro com o Serra Serata
Festa acontece no Palácio de Cristal de 16 a 20 de setembro e reúne sabores italianos, shows, dança, cinema, literatura, artesanato e experiências culturais
Criminosos rendem funcionários e assaltam mercado no Quitandinha
Cinco homens armados invadiram a unidade pela porta dos fundos e roubaram whisky e cigarro, além de uma quantia em dinheiro
Homem com 17 passagens criminais é preso após furtar idoso no Centro
Crime ocorreu na Rua Doutor Porciúncula, no Centro; suspeito fugiu correndo, mas foi capturado por policiais do 26º BPM
Corpo de adolescente que estava desaparecida é encontrado no Siméria
Homem que confessou ter estado com a jovem nos últimos dias foi conduzido à delegacia para esclarecimentos
Moto furtada no Rio é recuperada pela PM em Petrópolis
Furto do veículo foi registrado em novembro de 2025; motocicleta foi apreendida para realização de perícia
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