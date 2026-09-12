Manifestação realizada na última quinta-feira - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Manifestação realizada na última quinta-feiraFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/09/2026 18:26 | Atualizado 12/09/2026 18:30

Os profissionais da Rede Municipal de Educação de Petrópolis podem realizar uma paralisação nas atividades nos dias 23 e 24 de setembro. O movimento está previsto caso o resultado da reunião com a Secretaria de Fazenda, marcada para a próxima terça-feira (15), não seja positivo.

O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação ( Sepe) Petrópolis reivindica um reajuste para a categoria, além de aumento no vale-alimentação e o cumprimento do Piso Nacional do Magistério. Na última quinta-feira (10), uma manifestação foi realizada pelos profissionais no Centro de Petrópolis, com uma caminhada que reuniu cerca de 1,5 mil pessoas, segundo o sindicato.

Após o ato, uma comissão de representantes se reuniu com o Governo Municipal e a reunião com Juarez Borges, secretário de Fazenda, foi marcada para apresentar os cálculos referentes ao impacto financeiro das reivindicações.

Caso as partes não cheguem a um acordo, a paralisação de 48 horas será realizada.

A reportagem questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a possível paralisação e aguarda um retorno.