Festival tem programação ampla e diversificada em Petrópolis - Foto: Divulgação/Serra Serata

Festival tem programação ampla e diversificada em PetrópolisFoto: Divulgação/Serra Serata

Publicado 12/09/2026 11:08

Durante cinco dias, Petrópolis será ponto de encontro para quem quer experimentar a cultura italiana em diferentes linguagens. De 16 a 20 de setembro, a 17ª Serra Serata ocupa o Palácio de Cristal com entrada gratuita e uma programação que combina gastronomia, música, dança, cinema, literatura, artesanato e atividades culturais. Para quem está no Rio de Janeiro, na Região Serrana ou em outras cidades próximas, a festa é também um convite para subir a Serra e aproveitar Petrópolis como destino turístico , unindo a programação da Serra Serata ao conjunto de atrativos históricos e culturais do Centro Histórico.

História que faz parte de Petrópolis

A presença italiana está ligada à própria formação de Petrópolis. A partir de 1845, imigrantes italianos chegaram à cidade e, principalmente no final do século XIX e início do século XX, tiveram participação importante na expansão da atividade industrial, com forte presença em regiões como Cascatinha e Alto da Serra. Muitos trabalharam nas fábricas têxteis e enfrentaram condições difíceis, levando à criação de sociedades de auxílio mútuo e à preservação de tradições familiares, religiosas, gastronômicas e culturais. É essa memória que está na origem da Serra Serata, cuja história começou em 1993, com a Festa D’Italia, e que hoje se consolidou como uma das principais celebrações da cultura italiana em Petrópolis.

Gastronomia é um dos maiores atrativos

A mesa italiana ocupa lugar central na experiência da Serra Serata. O público encontrará uma variedade de preparações associadas à gastronomia italiana e às tradições preservadas pelos descendentes de imigrantes, com massas, risotos, pizzas, bruschettas, molhos, queijos, carnes, frutos do mar e outros pratos.

Entre os doces e sobremesas aparecem referências tradicionais como tiramisù e cannoli, além de cafés, chocolates, brownies e outras opções para quem quiser prolongar a experiência gastronômica.

A área de alimentação reúne Cocina Italiana, Pasta Way, Nuvola, Di Leoni, Annunciata, Amarolatte, Mateo, Perugino Gastronomia, Almerinda, Rocco e Guitarelli, além de Café Caramello, IX Cacau, Sapore D’Italia, Brazuna, Dona Caramela, Cannoli, Brownie do Ton, Doce dos Anjos, Tem Pipoca, entre outros.

A proposta é permitir que o visitante percorra diferentes sabores em um único espaço. É possível chegar para uma refeição, experimentar uma massa ou risoto, provar uma pizza ou bruschetta, conhecer opções de doces e cafés e voltar em outro dia para descobrir outras possibilidades.

Cinco dias de música

A programação musical acompanha toda a Serra Serata. Na quarta-feira, 16, Patricia Scagliusi abre a agenda musical às 20h. Na quinta, 17, o Quarteto Volare se apresenta às 20h. Na sexta-feira, 18, às 20h, o palco recebe TIBI, cantor, compositor e multiinstrumentista petropolitano. A apresentação acontece poucos dias depois de sua participação no Rock in Rio 2026, colocando novamente o artista em contato com o público de sua cidade.

O sábado, 19, concentra uma das principais agendas musicais da festa. Às 14h, a Orquestra Forte de Copacabana se apresenta no Palco Jardim. Francesca Lo Cicero sobe ao palco às 16h30 e, às 20h, é a vez do Concreto Humano. Já no domingo, 20, Roberto Perrota & Banda se apresentam às 14h, Cantare às 16h30 e Walter Delano encerra a programação musical, às 19h30, com um especial dedicado a Eros Ramazzotti.

Cinema, literatura e dança

A programação cultural amplia a experiência para além da gastronomia e da música. O cinema italiano estará representado por O Belo Antonio, produção italiana de 1960, enquanto Pinóquio, animação de 2022, também integra a programação em sessões no Palácio de Cristal e no Centro Cultural Wilma Borsato, em Cascatinha.

A literatura ganha espaço com a palestra Panorama da Literatura Italiana, de Nathalia Rinaldi, no sábado, e a programação também recebe a palestra Viva a Itália com o Olhar de um Italiano, com Marco Stella.

A dança aparece em diferentes momentos da festa, com apresentações do Grupo de Danças Tradicionais Nostra Famiglia, Tarantolato, JF e do Grupo de Danças Históricas Imperatriz D. Amélia, Academia de Valsas Italianas.

Baile de Máscaras no Palácio de Cristal

Um dos momentos mais diferentes da programação acontece no sábado, 19, à noite. A partir das 21h, o Palácio de Cristal recebe o Baile de Máscaras, com DJ Davide, inspirado nos tradicionais bailes venezianos. A programação será antecedida, às 17h, pela Oficina de Máscaras Venezianas, permitindo que o público também participe da construção da atmosfera do baile.

Sabores também viram experiência

A gastronomia aparece ainda em atividades que aproximam o público das técnicas e tradições da cozinha italiana. A parceria com o Senac RJ inclui oficinas de harmonização, confeitaria e gastronomia italiana, além de aulas show abertas ao público no Palácio de Cristal, com preparações como bruschettas e cannoli.

As oficinas destinadas a maiores de 18 anos acontecem na Unidade Senac Petrópolis, enquanto as aulas show são realizadas no Palácio de Cristal.

Petrópolis como destino

Para quem vem de fora, a Serra Serata pode ser o ponto de partida para conhecer Petrópolis em um período especialmente movimentado do calendário cultural da cidade.

O Palácio de Cristal está inserido no Centro Histórico, próximo a alguns dos principais espaços turísticos do município. A visita à festa pode ser combinada com passeios pelo centro, visitas a museus, igrejas, praças, comércio, restaurantes e outros pontos de interesse.

Quem pretende passar o fim de semana pode acompanhar diferentes momentos da programação, alternando gastronomia, música e atrações culturais durante o dia e aproveitando a estrutura turística da cidade.

Com entrada gratuita, a Serra Serata transforma o Palácio de Cristal em um espaço dedicado à cultura italiana durante cinco dias. Para o público local, é uma celebração das raízes que fazem parte da história de Petrópolis. Para quem vem de outras cidades, é uma oportunidade de conhecer essa história enquanto experimenta sabores, música e manifestações culturais italianas em um dos principais cenários históricos da cidade.