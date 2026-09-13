Times seguem em busca da primeira vitória - Fotos: Reprodução/CariocãoTV e Divulgação/Petrópolis FC

Times seguem em busca da primeira vitóriaFotos: Reprodução/CariocãoTV e Divulgação/Petrópolis FC

Publicado 13/09/2026 12:27 | Atualizado 13/09/2026 17:39

Os dois times que representam a Cidade Imperial entraram em campo durante a tarde de sábado (12) para a disputa da segunda rodada da Série B1 do Campeonato Carioca de Futebol . Tanto o Serrano quanto o Petrópolis FC empataram em seus jogos.

O Serrano recebeu o Goytacaz no Estádio Atílio Marotti. Em campo, foi registrado um 0 a 0.

No Estádio Ronaldo Nazário, o Petrópolis FC saiu perdendo contra o Niteroiense, mas buscou o empate com Andrezão, com a partida terminando empatada em 1 a 1. O gol do Niteroiense foi marcado por Diguinho.

As duas equipes irão atuar fora de casa no próximo sábado. O Serrano joga contra o Audax Rio, enquanto o Petrópolis FC irá enfrentar o Audax.