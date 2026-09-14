Policiais do 41º BPM (Irajá) estiveram no Complexo da Pedreira - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Policiais do 41º BPM (Irajá) estiveram no Complexo da PedreiraCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 14/09/2026 09:39

A Polícia Militar realiza, nesta segunda-feira (14), uma nova incursão da Operação Barricada Zero na comunidade da Pedreira, em Costa Barros , na Zona Norte do Rio. A ação é conduzida por equipes do 41º BPM (Irajá), que atuam na região com o objetivo de desobstruir vias públicas, recuperar veículos roubados e combater os roubos de cargas e de automóveis registrados na área.

A nova ação ocorre após um fim de semana marcado por um intenso tiroteio entre criminosos na região. Entre a madrugada e a manhã de domingo (13), moradores relataram uma intensa troca de tiros entre criminosos nas áreas da Pedreira e do Complexo do Chapadão.

As duas regiões são controladas por grupos criminosos distintos. Na comunidade da Pedreira, o tráfico de drogas é comandado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Já o Complexo do Chapadão é dominado pelo Comando Vermelho (CV). O confronto relatado por moradores ocorreu justamente entre criminosos que atuam nas duas áreas.

Na última quarta-feira (9), a região do Chapadão também foi alvo de uma ação de criminosos. Na ocasião, bandidos tomaram quatro ônibus e montaram barricadas em diferentes pontos da região. Segundo as informações divulgadas, a ação ocorreu em retaliação a uma operação realizada pelo 41º BPM (Irajá) na comunidade.

Durante aquela operação, de acordo com a Polícia Militar, as equipes conseguiram retirar cerca de quatro toneladas de materiais utilizados para a montagem de barricadas. A retirada dos obstáculos fazia parte da atuação da corporação na região e tinha como objetivo liberar as vias que estavam bloqueadas.

A Polícia Militar também esteve nas comunidades da Pedreira e do Chapadão na última terça-feira (8). A incursão realizada naquele dia teve o mesmo objetivo das duas ações mais recentes, com atuação voltada para a desobstrução das vias, a recuperação de veículos roubados e a repressão aos roubos de cargas e de automóveis. No entanto, a ação terminou sem saldo operacional.

Nesta segunda-feira (14), as equipes do 41º BPM (Irajá) voltaram a atuar na Pedreira, dentro da Operação Barricada Zero. A incursão acontece após as ocorrências registradas nos últimos dias e mantém o foco nas mesmas frentes de atuação adotadas nas ações anteriores.

Procuradas, as secretarias estaduais e municipais de Educação e Saúde informaram que nenhuma unidade teve o funcionamento afetado nesta segunda-feira por causa da operação realizada na região.