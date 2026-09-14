A captura foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade) - Divulgação/Polícia Civil

A captura foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 14/09/2026 16:18 | Atualizado 14/09/2026 17:36

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda (14), um homem suspeito de ser integrante do tráfico de drogas em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Ele foi encontrado por agentes da 24ª DP (Piedade) durante uma operação no município de Arraial do Cabo . José Augusto da Costa Roboredo Junior já era considerado foragido da Justiça.

De acordo com as investigações lideradas pela delegada titular da 24ª DP, Natacha Alves de Oliveira, os policiais reuniram informações de inteligência que apontavam a presença do homem na Região dos Lagos. Após o cruzamento de dados e o monitoramento dos deslocamentos, os agentes conseguiram identificar o local onde ele estava escondido. A partir daí, foi montada uma operação para efetuar a prisão sem que houvesse reação ou tentativa de fuga.



Ainda segundo a Polícia Civil, José Augusto possui um histórico criminal ligado ao tráfico de drogas. Ele acumula três anotações pelo mesmo crime e já havia sido preso em outras três ocasiões por suspeita de envolvimento com o tráfico. Os investigadores também investigam a ligação dele com a facção Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro.



As informações levantadas durante a investigação indicam que o suspeito teria atuado em áreas dominadas pela facção e mantido vínculos com integrantes do grupo criminoso. A reincidência atribuída a ele chamou a atenção dos agentes, que destacaram o histórico de envolvimento dele com o crime mesmo após prisões anteriores.



Após ser localizado e detido, José Augusto foi encaminhado para a delegacia. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados ao cumprimento da ordem judicial. Em seguida, ele ficou à disposição da Justiça e deverá ser transferido para o sistema prisional.

A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de José Augusto da Costa Roboredo Junior. O espaço segue aberto para posicionamentos.