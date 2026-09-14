A captura foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade)Divulgação/Polícia Civil
Ainda segundo a Polícia Civil, José Augusto possui um histórico criminal ligado ao tráfico de drogas. Ele acumula três anotações pelo mesmo crime e já havia sido preso em outras três ocasiões por suspeita de envolvimento com o tráfico. Os investigadores também investigam a ligação dele com a facção Comando Vermelho, a maior organização criminosa do Rio de Janeiro.
As informações levantadas durante a investigação indicam que o suspeito teria atuado em áreas dominadas pela facção e mantido vínculos com integrantes do grupo criminoso. A reincidência atribuída a ele chamou a atenção dos agentes, que destacaram o histórico de envolvimento dele com o crime mesmo após prisões anteriores.
Após ser localizado e detido, José Augusto foi encaminhado para a delegacia. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados ao cumprimento da ordem judicial. Em seguida, ele ficou à disposição da Justiça e deverá ser transferido para o sistema prisional.
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