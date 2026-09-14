Prisão foi feita pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo - Reprodução/DHNSG

Prisão foi feita pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São GonçaloReprodução/DHNSG

Publicado 14/09/2026 13:02

Policiais civis prenderam em flagrante, no último sábado (12), um homem que assassinou a própria mãe , em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a investigação, o autor ainda tentou simular a morte por afogamento ao jogar o corpo na piscina da residência.

Segundo as apurações, o criminoso matou a mulher por asfixia, com as próprias mãos. Depois, arremessou o corpo na piscina, com o intuito de encobrir a verdadeira causa da morte, simulando que a vítima teria se afogado.

O laudo pericial - realizado por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - descartou lesões provocadas por afogamento e indicou ferimentos cervicais típicos de esganadura.

A partir de trabalho de inteligência, os policiais conseguiram confrontar a versão apresentada pelo criminoso. O depoimento do filho dele, que estava no imóvel quando a avó foi assassinada, apresentou detalhes sobre a violência sofrida pela vítima. Ele relatou que a mulher pediu socorro durante a madrugada.

Diante dos fatos, o homem responderá pelo crime de feminicídio. A identidade da mulher não foi revelada.

Caso semelhante

Segundo as investigações, a filha acreditava que Delza Maria Alves Costa mantinha relações sexuais com Bruno Luiz do Amaral da Silva, seu companheiro, havia cerca de nove anos. Por isso, ela foi até a casa da vítima com um martelo.

Ao encontrar Delza com Bruno, a presa passou a destruir objetos no interior do imóvel e questionou a mãe sobre uma suposta relação sexual. Em seguida, desferiu vários golpes contra a idosa, atingindo, inclusive, toda a região da cabeça.

Bruno Luiz tentou intervir para interromper as agressões, mas também acabou sendo atingido na cabeça. As apurações apontaram ainda que Priscilane já havia agredido a mãe em outras ocasiões e feito ameaças de morte contra ela.

Em depoimento, a mulher confessou as agressões que provocaram a morte da mãe. De acordo com o delegado Leonam Araújo, da DHNSG, o companheiro negou envolvimento com a vítima.

Priscilane foi autuada em flagrante por feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar. A Polícia Civil considerou a idade da vítima como agravante. A autoridade policial pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.