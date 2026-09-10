Uma mulher, identificada como Priscilane Morais de Oliveira, foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (9), suspeita de matar a própria mãe, de 77 anos, com golpes de martelo, em Itaboraí, na Região Metropolitana.
Segundo as investigações, a suspeita acreditava que a mãe, identificada como Delza Maria Alves Costa, mantinha relações sexuais com Bruno Luiz do Amaral da Silva, companheiro de Priscilane havia cerca de nove anos. Ela foi até a casa da vítima com um martelo.
Ao encontrar Delza com Bruno, a presa passou a destruir objetos no interior do imóvel e questionou a mãe sobre uma suposta relação sexual. Em seguida, desferiu vários golpes contra a idosa, atingindo, inclusive, a região da cabeça.
Bruno Luiz tentou intervir para interromper as agressões, mas acabou sendo atingido na cabeça. As apurações apontam ainda que Priscilane já havia agredido a mãe em outras ocasiões e feito ameaças de morte contra ela. A mulher confessou as agressões que provocaram a morte da mãe. Segundo o Delegado da Polícia Civil, Leonam Araújo, o companheiro negou envolvimento com a vítima.
Priscilane foi autuada em flagrante por feminicídio, no contexto de violência doméstica e familiar. A idade da vítima também foi considerada como agravante. A autoridade policial pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
A reportagem de O DIA tenta contato com defesa de Priscilane Morais de Oliveira. O espaço segue aberto para manifestação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.