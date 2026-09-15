Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como Puma, foi preso nesta terça-feira (15) - Fotos de Reginaldo Pimenta

Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como Puma, foi preso nesta terça-feira (15)Fotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 15/09/2026 07:38

Policiais civis realizaram, na manhã desta terça-feira (15), uma operação contra integrantes do Comando Vermelho (CV) envolvidos em roubos de veículos na Zona Norte. As equipes foram às ruas para cumprir 16 mandados de prisão - sendo quatro contra encarcerados - e 17 de busca e apreensão, no Complexo do Lins e no Grande Méier. Além dos mandados contra pessoas já custodiadas, três homens foram presos, sendo dois em flagrante.

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Um dos presos é Victor Hugo Martins Rocha, conhecido como Puma. De acordo com a corporação, ele era um dos responsáveis por receber os veículos roubados e enviar para outros estados. Um dos automóveis foi para o Mato Grosso.

A ação ocorreu devido a um intenso trabalho de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), que resultou em duas investigações independentes.

No primeiro caso, os agentes apuram a atuação de uma associação criminosa na comunidade Árvore Seca, no Complexo do Lins, desde, ao menos, 2024. O grupo teria ligação com o Comando Vermelho, cometendo diversos delitos, como roubos de veículos, receptação, adulteração de sinais de identificação de veículos e fraudes eletrônicas praticadas com celulares e cartões bancários roubados das vítimas.

A segunda investigação mira integrantes de um grupo criminoso, apontado como responsável por roubos de veículos na região do Grande Méier. De acordo com os elementos reunidos até então, a quadrilha atuava de forma coordenada, com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo e uso de veículos de apoio para cometer os crimes.

"A gente começou as investigações e conseguiu entender o modus operandi desse grupo que praticava roubos, subtraía telefones e outros pertences das vítimas, obrigando-as a dar a senha. Assim, faziam transferências financeiras. Além do lucro que obtinham através do roubo desses automóveis, fazendo adulteração e revendendo, eles conseguiam disseminar esses valores em diversas contas de 'laranjas'", explicou a delegada Luciana Ribeiro.

Durante as apurações, os agentes também analisaram as redes sociais utilizadas pelos integrantes do grupo. Um perfil atribuído a um dos alvos, apontado como líder, exibia veículos de alto valor, dinheiro em espécie, armas de fogo e outros objetos aparentemente relacionados às atividades criminosas.

"Eles utilizavam as redes sociais para revender os veículos depois de adulterar. Também acabavam usando os veículos para a prática de outros crimes. A gente também pôde visualizar nas redes sociais a questão de ostentação. Eles acabavam roubando veículos de alto valor econômico e ostentavam nas redes sociais. Isso foi uma forma de identificar esses alvos.", completou a delegada.

Na operação desta terça, os policiais buscaram apreender armas, munições, aparelhos eletrônicos, documentos, cartões bancários, veículos, peças e componentes automotivos, além de outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos crimes e para a identificação da atuação individual dos alvos.

A ação foi realizada pela DRFA-CAP, com o apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ao todos, 300 policiais atuaram.

As diligências fazem parte da Operação Contenção, uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, são mais de 400 presos e outros 139 criminosos mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 492 armas, sendo 200 fuzis, e mais de 51 mil munições.