Senior ATS by JobConvo é um sistema de recrutamento que permite realizar candidaturas pelo WhatsAppAlberto Carvalho / Senior Sistemas

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A preparação para as vendas de fim de ano já movimenta as contratações no comércio carioca. O calendário reúne Black Friday, Natal e Réveillon, seguidos pelas férias de verão e pelo Carnaval, prolongando a necessidade de reforçar equipes em diferentes atividades. Na temporada anterior, uma pesquisa do CDLRio e do SindilojasRio estimou a contratação de cerca de oito mil temporários no comércio da cidade do Rio para as festas e o verão.
A demanda também alcança os serviços. Em sondagem realizada para o verão 2025/2026 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), mais de um terço dos 652 empresários consultados do comércio varejista e de serviços da Região Metropolitana do Rio pretendiam contratar temporários para as festas de fim de ano ou a alta temporada. Para as empresas que precisam selecionar e preparar profissionais antes do aumento do movimento, simplificar a candidatura pode ajudar a reduzir obstáculos no preenchimento das vagas.
Preencher formulários, repetir informações que já estão no currículo e enfrentar um processo longo estão entre os obstáculos que podem fazer um candidato desistir de uma oportunidade. Segundo pesquisa da Employ Inc., 39% dos candidatos abandonariam uma candidatura se ela demorasse demais. Entre as principais dificuldades estão a necessidade de redigitar informações já presentes no currículo (28%) e a obrigatoriedade de entrar em uma rede de talentos (27%). Além disso, 78% esperam concluir o processo em menos de 30 minutos.
Para reduzir essa burocracia, empresas brasileiras de tecnologia estão incorporando novos canais aos processos seletivos. É o caso do Senior ATS by JobConvo, sistema de recrutamento e seleção da Senior Sistemas, que permite realizar candidaturas pelo WhatsApp. Entre janeiro e agosto de 2026, a plataforma registrou 3,78 milhões de candidaturas, sendo que 162,5 mil foram realizadas pelo aplicativo de mensagens.
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Nos testes aplicados pela empresa, a inscrição pelo aplicativo levou 2 minutos e 32 segundos, contra 4 minutos e 48 segundos no fluxo tradicional, uma redução de quase metade no tempo de candidatura.
A funcionalidade faz parte da evolução da plataforma, que utiliza inteligência artificial agêntica para automatizar etapas do recrutamento e tornar a jornada mais simples para candidatos e empresas. Pelo WhatsApp, o candidato pode enviar o currículo, fornecer informações e responder por áudio às perguntas de pré-entrevista aprovadas pelo recrutador, no momento mais conveniente para ele. Após a aprovação, o candidato continua a jornada pelo aplicativo por meio de uma admissão digital, podendo enviar documentos, acompanhar pendências e realizar a assinatura eletrônica, com validação automática.
“A experiência de candidatura precisa acompanhar a expectativa que as pessoas já têm em outros serviços digitais. Se o candidato consegue resolver diversas situações pelo celular em poucos minutos, ele também espera encontrar essa agilidade quando busca uma oportunidade de trabalho. A IA nos permite reduzir etapas e tornar essa jornada mais simples, sem abrir mão da qualidade do processo seletivo”, diz Jessica Ariane Bartosewiz, head-executiva do Senior HCM, ecossistema de soluções para gestão de pessoas da Senior.
A automação também está presente em outras funcionalidades da plataforma. Do total de vagas, 24,49% utilizaram a candidatura rápida, enquanto a inteligência artificial já processou 3,52 milhões de currículos de janeiro a agosto. No mesmo período, foram enviados 20,5 milhões de e-mails por meio de automações.
O uso de IA também pode agilizar a preparação de etapas posteriores da seleção. Em testes realizados pela Senior, a criação de uma entrevista em áudio caiu de 8 minutos e 37 segundos para 3 minutos e 50 segundos com o uso de IA, o que representa uma redução de aproximadamente 55%.
Esses recursos podem apoiar o RH nos períodos em que várias vagas precisam ser preenchidas ao mesmo tempo, como na preparação para as vendas de fim de ano e para o atendimento a turistas durante o verão e o Carnaval.
“A tecnologia ajuda a reduzir barreiras para quem procura emprego. Ao simplificar a candidatura pelo WhatsApp, facilitamos a participação do candidato, que pode compartilhar suas experiências e encaixar o processo seletivo dentro da sua rotina. Já para as empresas, a IA reduz o trabalho de organizar informações e acompanhar candidaturas, permitindo que o recrutador avalie os profissionais com mais contexto. A decisão sobre quem contratar permanece com as pessoas”, afirma Ronaldo Bahia, head de HCM para Recrutamento e Seleção da Senior.
Segundo a companhia, a inteligência artificial vem contribuindo em diferentes pontos da jornada de vida dos colaboradores nas empresas. A evolução do ATS integra os investimentos da Senior em inteligência artificial no Senior HCM, conectando o recrutamento e seleção a outras etapas da gestão de pessoas, como admissão digital, saúde ocupacional e gestão de desenvolvimento e carreira.