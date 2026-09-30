Chuva e ventania provocam quedas de árvores no Rio





Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força dos ventos em diferentes pontos. Na Tijuca, na Zona Norte, árvores caíram sobre fiações na Rua Conde de Bonfim e na Rua Marquês de Valença. Já na Rua Barão de Pirassinunga, perto da Rua Bom Pastor, um carro acabou sendo atingido. Na região, moradores estão sem luz devido ao incidente. As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o Rio na noite desta terça-feira (29) provocaram quedas de árvores em diferentes regiões da cidade. Por volta das 23h, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para os celulares da população.Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força dos ventos em diferentes pontos. Na Tijuca, na Zona Norte, árvores caíram sobre fiações na Rua Conde de Bonfim e na Rua Marquês de Valença. Já na Rua Barão de Pirassinunga, perto da Rua Bom Pastor, um carro acabou sendo atingido. Na região, moradores estão sem luz devido ao incidente.

Segundo a Light, equipes da concessionária estão no local e aguardam a retirada da árvore pela Comlurb para que possam realizar os serviços necessários na rede elétrica e normalizar o fornecimento de energia.



Em Botafogo, na Zona Sul, também houve ocorrências na Rua Barão de Itambi, nas proximidades da Rua Clarice Índio do Brasil, e na Avenida Rui Barbosa, próximo à praia. No Centro, uma árvore caiu na Avenida Alfred Agache, perto da Praça Marechal Âncora.

Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para atender às ocorrências relacionadas ao tempo.

Estágio 2

O município entrou em Estágio 2 às 23h30 desta terça-feira (29). Entre 21h e 23h, foram registradas rajadas de vento forte a muito forte de:



91,1 km/h – Forte de Copacabana;

81,4 km/h – Aeroporto Santos Dumont;

70,3 km/h – Aeroporto Santos Dumont.



Às 5h desta quarta (30), o Rio retornou ao Estágio 1, devido à ausência de previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas.



O Estágio 1 é o primeiro nível de uma escala de cinco e indica que não há ocorrências de grande impacto. Pequenos incidentes podem ocorrer, mas sem interferir de forma significativa na rotina da população.

Previsão



Segundo o Alerta Rio, nesta quarta (30), o tempo ficará parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderado a pontualmente forte. As temperaturas permanecem elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 38°C.



Na quinta-feira (1º), a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado. As temperaturas devem cair, com máxima de 32ºC e mínima de 20ºC.



Na sexta-feira (2) e no sábado (3), o céu ficará encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos serão moderados. Os termômetros devem ficar entre 26ºC e 24ºC, com mínima de 18ºC.



Já no domingo (4), o predomínio será de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da noite, acompanhadas de raios. Os ventos devem variar de moderados a fortes.



Recomendações



Em casa: feche portas, janelas, cortinas e persianas para evitar acidentes em caso de quebra de vidros.



Na rua: fique longe de árvores, coberturas metálicas, fiação, outdoors e andaimes. Evite também o mar durante períodos de vento forte.



Com as pistas molhadas, a recomendação aos motoristas é redobrar a atenção, dirigir em velocidade reduzida, manter os faróis acesos e evitar áreas alagadas. Não force a travessia em locais com acúmulo de água e acompanhe as orientações dos canais oficiais do COR.

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