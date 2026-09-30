Obstáculos em chamas no Chapadão durante operação da PM - Reprodução / Redes sociais

Obstáculos em chamas no Chapadão durante operação da PMReprodução / Redes sociais

Publicado 30/09/2026 08:11

A Polícia Militar realizou, na manhã desta quarta-feira (30), uma operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. A ação teve como objetivo combater roubos de cargas e veículos, além de remover obstáculos instalados por criminosos para restringir a circulação de moradores. A corporação afirmou que não houve saldo operacional.

Operação é coordenada pelo comando do 41º BPM e conta com a participação de oficiais da unidade Divulgação / PMERJ





Segundo a corporação, os agentes também buscam veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes. A operação é coordenada pelo comando do 41º BPM e conta com a participação de oficiais da unidade.



Para mitigar possíveis impactos à população, a PM adotou uma série de medidas, como comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.



A corporação destacou que a ação integra uma estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada, combatendo roubos e retomando espaços públicos que foram indevidamente ocupados por estruturas criminosas. LEIA MAIS! Chuva e ventania provocam quedas de árvores no Rio Segundo a corporação, os agentes também buscam veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de crimes. A operação é coordenada pelo comando do 41º BPM e conta com a participação de oficiais da unidade.Para mitigar possíveis impactos à população, a PM adotou uma série de medidas, como comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, além do Centro de Operações Rio (COR-Rio) e do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.A corporação destacou que a ação integra uma estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada, combatendo roubos e retomando espaços públicos que foram indevidamente ocupados por estruturas criminosas.

A PM informou ainda que a operação faz parte de uma estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada e de recuperação de espaços públicos. A corporação afirma que a atuação busca reduzir a ocorrência de roubos e impedir que estruturas instaladas por criminosos dificultem a circulação de moradores e o acesso de serviços públicos à região.

O Complexo do Chapadão é apontado como área de domínio do Comando Vermelho (CV), enquanto o Complexo da Pedreira, localizado nas proximidades, é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A disputa territorial entre as facções é marcada por frequentes confrontos e por ações de criminosos para bloquear vias e dificultar a atuação policial.

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou que duas unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais. Já as secretarias estadual e municipal afirmaram que as unidades estão funcionando normalmente.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação para saber se a operação provocou impactos no funcionamento dos serviços na região, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.