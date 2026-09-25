Maurício Henrique foi localizado por policiais penais na comunidade Parque Esperança - Divulgação Disque Denúncia

Maurício Henrique foi localizado por policiais penais na comunidade Parque EsperançaDivulgação Disque Denúncia

Publicado 25/09/2026 17:22





A prisão aconteceu na Rua Tomás Edison, na comunidade Parque Esperança, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), fizeram um levantamento sobre o paradeiro do homem e seguiram até o endereço indicado.



Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), Maurício cumpria pena de oito anos e seis meses e estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD) com tornozeleira eletrônica. Em julho de 2023, ele havia passado do semiaberto para o aberto, mas a Justiça determinou posteriormente a regressão do regime diante de indícios de descumprimento das condições impostas. Um homem de 38 anos, procurado pela Justiça por descumprir as condições da prisão domiciliar, foi preso na manhã desta quinta-feira (24) no Complexo do Chapadão, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Maurício Henrique da Silva, conhecido como "Dentuço", estava com um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) após indícios de falta grave, entre eles o rompimento do monitoramento eletrônico.A prisão aconteceu na Rua Tomás Edison, na comunidade Parque Esperança, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), fizeram um levantamento sobre o paradeiro do homem e seguiram até o endereço indicado.Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), Maurício cumpria pena de oito anos e seis meses e estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD) com tornozeleira eletrônica. Em julho de 2023, ele havia passado do semiaberto para o aberto, mas a Justiça determinou posteriormente a regressão do regime diante de indícios de descumprimento das condições impostas.

De acordo com o Disque Denúncia, Maurício possui sete anotações criminais, principalmente por roubo majorado, furto, receptação e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Ele ingressou no sistema prisional pela primeira vez em julho de 2010 e acumula outras passagens por crimes patrimoniais.



Em dezembro de 2020, ele foi detido na Vila da Penha, na Zona Norte, após ser acusado de roubar uma carteira de uma mulher que havia acabado de desembarcar de um táxi. Segundo a corporação, a vítima o reconheceu posteriormente e populares conseguiram contê-lo até a chegada da polícia.



Após a prisão desta quinta-feira, Maurício foi encaminhado à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde o mandado foi formalizado. Em seguida, retornou ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.



As informações que levaram à localização do homem chegaram por meio do Disque Denúncia. O serviço recebe denúncias de forma anônima pelo telefone 2253-1177 e também por aplicativo e WhatsApp, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Maurício Henrique da Silva. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral