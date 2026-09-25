Maurício Henrique foi localizado por policiais penais na comunidade Parque EsperançaDivulgação Disque Denúncia
A prisão aconteceu na Rua Tomás Edison, na comunidade Parque Esperança, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), fizeram um levantamento sobre o paradeiro do homem e seguiram até o endereço indicado.
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN/RJ), Maurício cumpria pena de oito anos e seis meses e estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD) com tornozeleira eletrônica. Em julho de 2023, ele havia passado do semiaberto para o aberto, mas a Justiça determinou posteriormente a regressão do regime diante de indícios de descumprimento das condições impostas.
Em dezembro de 2020, ele foi detido na Vila da Penha, na Zona Norte, após ser acusado de roubar uma carteira de uma mulher que havia acabado de desembarcar de um táxi. Segundo a corporação, a vítima o reconheceu posteriormente e populares conseguiram contê-lo até a chegada da polícia.
Após a prisão desta quinta-feira, Maurício foi encaminhado à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), onde o mandado foi formalizado. Em seguida, retornou ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
As informações que levaram à localização do homem chegaram por meio do Disque Denúncia. O serviço recebe denúncias de forma anônima pelo telefone 2253-1177 e também por aplicativo e WhatsApp, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal.
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