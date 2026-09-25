DRE e Polícia Federal participaram da ação - Reprodução

DRE e Polícia Federal participaram da açãoReprodução

Publicado 25/09/2026 17:27 | Atualizado 25/09/2026 17:31

Polícia Federal em parceria com agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) prenderam, na quinta-feira (24), um homem foragido da Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. A captura aconteceu no bairro do Encantado, na Zona Norte.





A ação foi realizada após trabalho de inteligência e troca de informações com a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.



Segundo a corporação, contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Tabapuã (SP), no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de entorpecentes.



Durante as diligências, os policiais localizaram o homem no momento em que ele deixava o imóvel onde estava escondido. Ao ser informado sobre a ordem judicial, o investigado tentou escapar, mas foi alcançado e detido após uma breve perseguição.



Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.



De acordo com a Polícia Federal, o homem responderá pelo crime de tráfico de drogas. A corporação não informou há quanto tempo ele estava foragido nem divulgou a identidade do preso. LEIA MAIS: Vídeo: bombeiro e namorado foram sequestrados e mortos em seguida A ação foi realizada após trabalho de inteligência e troca de informações com a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.Segundo a corporação, contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Tabapuã (SP), no âmbito de uma investigação relacionada ao tráfico de entorpecentes.Durante as diligências, os policiais localizaram o homem no momento em que ele deixava o imóvel onde estava escondido. Ao ser informado sobre a ordem judicial, o investigado tentou escapar, mas foi alcançado e detido após uma breve perseguição.Após a prisão, ele foi conduzido para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.De acordo com a Polícia Federal, o homem responderá pelo crime de tráfico de drogas. A corporação não informou há quanto tempo ele estava foragido nem divulgou a identidade do preso.

Preso com tirzepatida

A Polícia Federal prendeu na última terça-feira (22), um homem de 51 anos que transportava medicamentos para emagrecimento sem a documentação exigida para importação regular. A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Zona Norte.



Segundo a PF, o passageiro, que não teve seu nome divulgado, desembarcava de um voo procedente de Foz do Iguaçu, no Paraná, e faria conexão no Rio de Janeiro antes de seguir para Belém, no Pará.



Durante a inspeção da bagagem, policiais federais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram 26 frascos da substância tirzepatida, medicamento utilizado no tratamento de diabetes tipo 2 e que também vem sendo amplamente procurado para auxiliar na perda de peso.



De acordo com a corporação, o material teria sido adquirido no Paraguai e era transportado sem a documentação necessária para a entrada regular do produto no país. A legislação brasileira exige autorização e cumprimento de normas sanitárias específicas para a importação de medicamentos sujeitos ao controle dos órgãos de vigilância sanitária.



A Polícia Federal informou que o passageiro foi indiciado pelo crime de importação irregular de medicamento sem registro ou autorização do órgão de vigilância sanitária competente. A pena prevista para esse tipo de infração pode variar de acordo com as circunstâncias apuradas durante a investigação.

