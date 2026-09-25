Semáforo na rua Capitão Jesus, no CachambiCarlos Elias Junior
Mudança no cabeamento
A substituição dos cabos integra a estratégia municipal de enfrentamento aos furtos. A Prefeitura do Rio, em parceria com o Governo do Estado, criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, uma estrutura permanente de atuação conjunta para enfrentar o problema, que já provocou prejuízos superiores a R$ 27 milhões somente na sinalização semafórica. A CET-Rio encaminha periodicamente às Polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações que passam a contribuir para este trabalho.
Furtos de cabos
No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.
O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros).
Nota da CET-Rio
"A CET-Rio informa que a equipe de manutenção semafórica segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade, conforme as vistorias realizadas e os chamados registrados pela Central 1746. Os sinais com histórico recorrente de furtos no Méier e Cachambi estão em fase de adequação para a substituição dos cabos por novos condutores de energia sem valor comercial, como parte das medidas adotadas para reduzir os furtos."
Sobre os equipamentos localizados nos dois cruzamentos visitados pela reportagem, a companhia informou:
"Quanto aos sinais da Rua Capitão Jesus, na altura do número 87, no cruzamento com a Rua Coração de Maria, e da Rua Basílio de Brito, na altura do número 138, no cruzamento com a Rua Ferreira de Andrade, no Cachambi, a equipe de manutenção já foi acionada novamente aos locais para verificar e solucionar o problema."
A companhia também explicou que a substituição do cabeamento de cobre ocorre de forma gradual, principalmente na Zona Norte.
"A troca do cabeamento de cobre vem sendo realizada gradualmente, principalmente na Zona Norte. O novo material tem coloração laranja e a inscrição 'sem valor comercial', características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo cabeamento."
Paralelamente, segundo a CET-Rio, as equipes continuam trabalhando em diferentes pontos da cidade para recuperar os sinais que permanecem apagados.
"A substituição dos cabos integra a estratégia municipal de enfrentamento aos furtos. A Prefeitura do Rio, em parceria com o Governo do Estado, criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, uma estrutura permanente de atuação conjunta para enfrentar o problema, que já provocou prejuízos superiores a R$ 27 milhões somente na sinalização semafórica."
Ainda conforme a nota, a CET-Rio encaminha periodicamente às polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações sobre os casos.
"A CET-Rio encaminha periodicamente às Polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações que passam a contribuir para o trabalho deste novo Núcleo."
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