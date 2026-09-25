Semáforo na rua Capitão Jesus, no Cachambi - Carlos Elias Junior

Semáforo na rua Capitão Jesus, no CachambiCarlos Elias Junior

Publicado 25/09/2026 14:41

A Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ iniciou, nesta quinta-feira (24), a substituição dos cabos de cobre dos semáforos por novos condutores de energia sem valor comercial nos bairros Méier e Cachambi, na Zona Norte. A iniciativa integra parte das medidas adotadas para reduzir furtos . Segundo a CET-Rio, a equipe de manutenção segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade.

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A companhia também informou que, paralelamente, segue atuando em diversos pontos da cidade para restabelecer os sinais que estão apagados.

Na tarde desta sexta-feira (25), O DIA esteve na Rua Capitão Jesus, na altura do 87, cruzamento com a Coração de Maria; e Ra rua Basílio de Brito, número 138, cruzamento com a Ferreira de Andrade; no Cachambi, e encontrou alguns semáforos fora de funcionamento.



Mudança no cabeamento

A troca do cabeamento vem sendo realizada gradualmente, principalmente na região. O novo material tem coloração laranja e a inscrição "sem valor comercial", características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo material.



A substituição dos cabos integra a estratégia municipal de enfrentamento aos furtos. A Prefeitura do Rio, em parceria com o Governo do Estado, criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, uma estrutura permanente de atuação conjunta para enfrentar o problema, que já provocou prejuízos superiores a R$ 27 milhões somente na sinalização semafórica. A CET-Rio encaminha periodicamente às Polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações que passam a contribuir para este trabalho.

Furtos de cabos





No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.

O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros). O furto de cabos acontece em várias regiões da capital fluminense, com o Centro liderando o ranking. Um levantamento da Light aponta que, de janeiro até a primeira quinzena de julho deste ano, foram registradas 686 ocorrências de furto de cabos em baixa tensão (BT) e 32 em média tensão (MT), totalizando 718 ocorrências no período. Ao todo, os criminosos levaram 70 mil metros de cabos, totalizando um prejuízo estimado em R$ 9,4 milhões.No ranking de bairros com maior número de ocorrências, o Centro aparece em primeiro lugar, com 262 registros, seguido por Copacabana (195), Flamengo (65), Ipanema (40), Glória (34), Leme (25), Botafogo (20), Leblon (11) e Catete (8), na Zona Sul; além da Barra da Tijuca (4), na Zona Sudoeste.O mês de janeiro concentrou o maior número de furtos (196 ocorrências) e também a maior metragem de cabos furtados (23.053 metros).

Nota da CET-Rio



Em resposta, a CET-Rio informou que os dois locais já foram novamente incluídos no cronograma de atendimento das equipes de manutenção.



"A CET-Rio informa que a equipe de manutenção semafórica segue o cronograma de verificação e conserto dos sinais em toda a cidade, conforme as vistorias realizadas e os chamados registrados pela Central 1746. Os sinais com histórico recorrente de furtos no Méier e Cachambi estão em fase de adequação para a substituição dos cabos por novos condutores de energia sem valor comercial, como parte das medidas adotadas para reduzir os furtos."



Sobre os equipamentos localizados nos dois cruzamentos visitados pela reportagem, a companhia informou:



"Quanto aos sinais da Rua Capitão Jesus, na altura do número 87, no cruzamento com a Rua Coração de Maria, e da Rua Basílio de Brito, na altura do número 138, no cruzamento com a Rua Ferreira de Andrade, no Cachambi, a equipe de manutenção já foi acionada novamente aos locais para verificar e solucionar o problema."



A companhia também explicou que a substituição do cabeamento de cobre ocorre de forma gradual, principalmente na Zona Norte.



"A troca do cabeamento de cobre vem sendo realizada gradualmente, principalmente na Zona Norte. O novo material tem coloração laranja e a inscrição 'sem valor comercial', características que facilitam sua identificação e reduzem o interesse econômico pelo cabeamento."



Paralelamente, segundo a CET-Rio, as equipes continuam trabalhando em diferentes pontos da cidade para recuperar os sinais que permanecem apagados.



"A substituição dos cabos integra a estratégia municipal de enfrentamento aos furtos. A Prefeitura do Rio, em parceria com o Governo do Estado, criou o Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, uma estrutura permanente de atuação conjunta para enfrentar o problema, que já provocou prejuízos superiores a R$ 27 milhões somente na sinalização semafórica."



Ainda conforme a nota, a CET-Rio encaminha periodicamente às polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações sobre os casos.



"A CET-Rio encaminha periodicamente às Polícias Civil e Militar relatórios com registros e informações que passam a contribuir para o trabalho deste novo Núcleo."