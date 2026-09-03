Polícia chega em ferro-velho que funcionava como desmanche em Itaguaí - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Polícia chega em ferro-velho que funcionava como desmanche em ItaguaíDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 03/09/2026 10:57

Itaguaí - A Polícia Civil realizou prisão em flagrante na Operação Cortina de Ferro para desarticular um esquema relacionado ao desmanche de veículos e ao furto de cabos , em Itaguaí, município do Rio. A ação, realizada nessa quarta-feira (2) foi conduzida por agentes da 50ª DP.

Cabos apreendidos no ferro-velho Divulgação/Polícia Civil

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços de Itaguaí e São João de Meriti. Durante as diligências, os policiais encontraram cabos de cobre e identificaram indícios de furto de energia elétrica em dois estabelecimentos que funcionavam como ferros-velhos.

Três pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos responderão, em tese, pelos crimes de furto de energia elétrica e receptação.

As investigações continuam para esclarecer a possível participação dos suspeitos em furtos de cabos e de veículos no município de Itaguaí.