Polícia chega em ferro-velho que funcionava como desmanche em ItaguaíDivulgação/Reprodução Polícia Civil

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Jaciara Santos
Itaguaí - A Polícia Civil realizou prisão em flagrante na Operação Cortina de Ferro para desarticular um esquema relacionado ao desmanche de veículos e ao furto de cabos, em Itaguaí, município do Rio. A ação, realizada nessa quarta-feira (2) foi conduzida por agentes da 50ª DP.
Cabos apreendidos no ferro-velho - Divulgação/Polícia Civil
Cabos apreendidos no ferro-velhoDivulgação/Polícia Civil
 
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços de Itaguaí e São João de Meriti. Durante as diligências, os policiais encontraram cabos de cobre e identificaram indícios de furto de energia elétrica em dois estabelecimentos que funcionavam como ferros-velhos.
Três pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos responderão, em tese, pelos crimes de furto de energia elétrica e receptação.
As investigações continuam para esclarecer a possível participação dos suspeitos em furtos de cabos e de veículos no município de Itaguaí.
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Polícia chega em ferro-velho que funcionava como desmanche em Itaguaí
Cabos apreendidos no ferro-velho
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