Polícia chega em ferro-velho que funcionava como desmanche em ItaguaíDivulgação/Reprodução Polícia Civil
Operação da Polícia Civil mira desmanche de veículos e furto de cabos em Itaguaí
A ação é da 50ª DP que cumpriu 11 mandados em dois municípios do Rio, entre eles na região metropolitana. Três pessoas foram presas em flagrante
Tarifa do Free Flow na Rio-Santos terá reajuste a partir de setembro
Motoristas pagarão até R$ 8,20 nos fins de semana e feriados nos pórticos de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Através do aplicativo da CNH motoristas já têm acesso aos canais da concessionária
Casal é preso após dois veículos serem incendiados em Itaguaí
Suspeitos foram levados à 165ª DP após PM apreender moto e galão de gasolina; incêndio provocou desvio no trânsito da rodovia
Homem detido pela PM resiste à abordagem e morde policial, em Itaguaí
Suspeito tentou fugir duas vezes durante a ocorrência no bairro Engenho; dois agentes precisaram de atendimento médico. Na manhã de hoje dois veículos foram incendiados na Rio-Santos
Centro de Memória promove tour com realidade virtual em Itaguaí
Experiência gratuita com óculos Meta apresenta passeios imersivos, exposição sobre povos indígenas, jogos artesanais e troca de livros
Homem é preso após fuga e ferir policial durante abordagem, em Itaguaí
Suspeito estava em uma motocicleta no bairro Estrela do Céu; simulacro de pistola foi apreendido, e ocorrência foi registrada na 50ª DP
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