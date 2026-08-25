Suspeito também ficou ferido no cotovelo e foi atendido pelo médico antes de ser levado à Delegacia - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Suspeito também ficou ferido no cotovelo e foi atendido pelo médico antes de ser levado à DelegaciaDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 25/08/2026 11:53

Itaguaí - Um homem foi detido nessa segunda-feira (24) após resistir a uma abordagem de policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), na Rua João Plaza Gonzales, no bairro Engenho, em Itaguaí, região metropolitana.

Veículos incendiados hoje na altura do Dom Zellitus Divulgação/Reprodução Rede Social

Segundo a ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento próximo à linha férrea, em uma área apontada como de atuação de uma facção criminosa que atua na região, quando perceberam a presença do suspeito.

Ao notar a aproximação da viatura, o homem teria gritado para outra pessoa que estava com um rádio comunicador: “Corre! A polícia!”. Em seguida, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais nas proximidades da linha férrea.

Durante a abordagem, o suspeito teria apresentado resistência ativa, inclusive mordendo um dos policiais e dificultando o procedimento de algemamento. De acordo com o relato policial, foram utilizadas técnicas de contenção e força de forma progressiva e moderada para conseguir imobilizá-lo.

Após ser algemado e colocado no interior da viatura, o homem teria aberto a porta do veículo e tentado fugir novamente. Os agentes precisaram intervir mais uma vez para contê-lo. Ainda segundo a ocorrência, a resistência do suspeito provocou ferimentos em dois policiais militares, que precisaram receber atendimento médico após a ação.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis adotadas.

Veículos incendiados

Na manhã desta, terça-feira (25) segundo a Polícia, dois veículos foram incendiados na rodovia Rio-Santos, na altura do Dom Zellitus, em Itaguaí. A PM foi acionada pelos motoristas que passavam pelo local, por volta de um pouco mais das 9h. Os Bombeiros também foram acionados e a Concessionária que administra a rodovia, para controlar o fluxo de veículos. Neste momento o trecho segue sem retenção.

Segundo informações da polícia a ocorrência pode ser uma resposta do crime organizado por conta das operações de sufocar e prender traficantes na capital. Uma viatura da polícia segue no local.