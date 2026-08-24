Exposição aberta nesta terça-feira (25) - Divulgação

Exposição aberta nesta terça-feira (25)Divulgação

Publicado 24/08/2026 16:32

Itaguaí - O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde oferece, durante o mês de agosto, uma programação gratuita com experiências imersivas no Shopping PátioMix Itaguaí. Entre as atividades está um tour interativo com óculos de realidade virtual Meta.

A experiência apresenta vídeos imersivos com dois temas: um passeio por Tóquio, no Japão, e outro pela savana. A programação também conta com exposições pedagógicas, jogos artesanais e conteúdos audiovisuais voltados à história e aos costumes dos povos originários e tradicionais da Costa Verde.

As atividades têm como objetivo aproximar o público da diversidade histórica e cultural da região. O projeto é patrocinado pela Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Visitas guiadas e troca de livros

Às terças-feiras, o espaço realiza visitas guiadas pela exposição “Tuguyrape: Indígenas na Região da Costa Verde”, que aborda a presença e a trajetória dos povos indígenas no território. Durante todo o mês, o público também pode participar da troca de livros. Para isso, basta deixar uma obra no espaço e escolher outro exemplar para levar para casa.

Com foco educativo e cultural, o Centro de Memória ampliou sua atuação em 2026, com iniciativas realizadas dentro e fora da sede. A proposta é contribuir para a preservação do patrimônio cultural e ampliar o conhecimento sobre a diversidade histórica e social da Costa Verde.

Em julho, o Centro de Memória participou da Expo Itaguaí 2026 com atividades relacionadas à exposição “A Presença dos Japoneses na Região da Costa Verde”, que reuniu oficinas, vivências culturais e uma experiência em realidade virtual.

O Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde, está localizado na Rodovia Rio-Santos, s/nº – Shopping PátioMix. Horário de funcionamento de terça-feira a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 15h às 21h. Entrada: gratuita e Classificação: livre.