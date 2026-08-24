Exposição aberta nesta terça-feira (25)Divulgação
Centro de Memória promove tour com realidade virtual em Itaguaí
Experiência gratuita com óculos Meta apresenta passeios imersivos, exposição sobre povos indígenas, jogos artesanais e troca de livros
Homem é preso após fuga e ferir policial durante abordagem, em Itaguaí
Suspeito estava em uma motocicleta no bairro Estrela do Céu; simulacro de pistola foi apreendido, e ocorrência foi registrada na 50ª DP
Corrida Vale espera reunir 4 mil participantes na orla de Copacabana
Neste final de semana (23) com provas de 5 km e 10 km, circuito infantil e participação de medalhistas olímpicos. Inscrições encerradas
Polícia prende homem que portava rádio ligado ao tráfico durante ação em Itaguaí
Suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes e foi localizado após cerco tático no bairro do Engenho, nesta quinta-feira
PDT oficializa Haroldinho Jesus como candidato a prefeito de Itaguaí
Convenção realizada nesta quarta-feira (19) aprovou por unanimidade o nome para a eleição suplementar marcada para 25 de outubro
Polícia Civil prende três suspeitos e recupera roubos em Itaguaí
Operação recuperou celulares e veículos roubados; entre os presos está homem condenado por roubo e com nove anotações criminais
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