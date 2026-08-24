Motocicleta que feriu PM foi apreendida com o suspeito - Divulgação/PM

Motocicleta que feriu PM foi apreendida com o suspeitoDivulgação/PM

Publicado 24/08/2026 16:19

Itaguaí - Policiais do 24º BPM prenderam um homem em flagrante durante um patrulhamento no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí, região metropolitana do Rio. A ocorrência aconteceu após os agentes darem ordem de parada ao suspeito , que estava em uma motocicleta.

Segundo a polícia, o homem tentou fugir e, durante a ação, avançou com a motocicleta contra um dos policiais, que sofreu ferimentos leves.

Após ser interceptado, o suspeito foi preso em flagrante. Um simulacro de pistola foi apreendido com ele, e a motocicleta também ficou retida. A ocorrência foi encaminhada e registrada na 50ª DP, onde o caso foi apresentado às autoridades.