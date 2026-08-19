Suspeito por integrar quadrilha de roubo de celular em ItaguaíDivulgação/Polícia Civil

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Jaciara Santos
Itaguaí - A Polícia Civil prendeu três suspeitos, nesta semana, durante uma operação realizada em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a ação, agentes recuperaram celulares e veículos roubados. A 50ª DP, em junho foi citada em uma pesquisa entre as 10 mais produtivas em todo Estado do Rio. A polícia atribui o resultado ao trabalho de compartilhamento entre outras delegacias, serviço de inteligência e cruzamento de informações. A participação da população, em denunciar, é  fundamental para o sucesso da ação. 
Entre os presos está um homem conhecido como Cacianin, que possui nove anotações criminais e foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de roubo. Outro suspeito  de integrar a quadrilha foi localizado em outro município do Rio, na Zona Oeste e preso por força de um mandado relacionado a um roubo ocorrido em Mangaratiba, na Costa Verde.
Segundo a Polícia Civil, o resultado da operação foi possível a partir do trabalho de inteligência e da integração entre diferentes unidades policiais. As investigações continuam para apurar o possível envolvimento dos suspeitos em outros crimes registrados na região.
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