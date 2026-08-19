Suspeito por integrar quadrilha de roubo de celular em ItaguaíDivulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prende três suspeitos e recupera roubos em Itaguaí
Operação recuperou celulares e veículos roubados; entre os presos está homem condenado por roubo e com nove anotações criminais
Itaguaí promove "Dia D de Multivacinação" neste sábado
Ação acontece das 8h às 14h, em 15 unidades de saúde, para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos
Rio+Saneamento leva serviços itinerantes às cidades da região em agosto
Programa Rio+Perto de Você oferece serviços como segunda via, negociação de débitos, Tarifa Social e atualização cadastral em Itaguaí e Seropédica
Exército realiza exercício de campanha e movimenta tropas em Itaguaí
Atividade ocorre até sexta-feira (14) e pode incluir deslocamentos táticos, ocupação de bases figuradas e disparos controlados, como os de hoje
TRE-RJ marca eleição suplementar para prefeito de Itaguaí no dia 25 de outubro
Após TSE manter o indeferimento de Dr. Rubão, por configurar terceiro mandato consecutivo
Polícia Civil prende falsos motociclistas de aplicativo em Itaguaí
Dupla usava cadastros de terceiros para transportar passageiros; operação integrada reforça combate a fraudes e crimes patrimoniais
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