Os suspeitos foram encaminhados à delegacia - Divulgação/ Reprodução PM

Os suspeitos foram encaminhados à delegaciaDivulgação/ Reprodução PM

Publicado 25/08/2026 19:32

Itaguaí - Um casal foi preso por policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), nesta terça-feira (25), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma motocicleta e um galão de gasolina também foram apreendidos durante a ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, os dois são suspeitos de envolvimento no incêndio de dois veículos nas proximidades do Dom Zellitu's, hoje, como noticiado pelo O Dia. A ocorrência foi registrada durante a manhã, pouco depois das 9h, após motoristas que passavam pelo local acionarem as autoridades.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela administração da rodovia também foram acionados para combater as chamas e auxiliar no controle do fluxo de veículos. Apesar do incêndio, não houve interdição da pista, mas os motoristas precisaram desviar do trecho afetado.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, a ocorrência poderia estar relacionada a uma possível reação do crime organizado diante de operações policiais realizadas para combater o crime organizado, tráfico de drogas e prender criminosos na capital.

Uma viatura da Polícia Militar permaneceu no local para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulavam pela região.

O casal foi encaminhado para a 165ª Delegacia de Polícia (DP), em Itaguaí, onde o caso foi registrado e será investigado.