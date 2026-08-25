Os suspeitos foram encaminhados à delegaciaDivulgação/ Reprodução PM
Casal é preso após dois veículos serem incendiados em Itaguaí
Suspeitos foram levados à 165ª DP após PM apreender moto e galão de gasolina; incêndio provocou desvio no trânsito da rodovia
Homem detido pela PM resiste à abordagem e morde policial, em Itaguaí
Suspeito tentou fugir duas vezes durante a ocorrência no bairro Engenho; dois agentes precisaram de atendimento médico. Na manhã de hoje dois veículos foram incendiados na Rio-Santos
Centro de Memória promove tour com realidade virtual em Itaguaí
Experiência gratuita com óculos Meta apresenta passeios imersivos, exposição sobre povos indígenas, jogos artesanais e troca de livros
Homem é preso após fuga e ferir policial durante abordagem, em Itaguaí
Suspeito estava em uma motocicleta no bairro Estrela do Céu; simulacro de pistola foi apreendido, e ocorrência foi registrada na 50ª DP
Corrida Vale espera reunir 4 mil participantes na orla de Copacabana
Neste final de semana (23) com provas de 5 km e 10 km, circuito infantil e participação de medalhistas olímpicos. Inscrições encerradas
Polícia prende homem que portava rádio ligado ao tráfico durante ação em Itaguaí
Suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes e foi localizado após cerco tático no bairro do Engenho, nesta quinta-feira
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