Eduardo Paes (PSD) anunciou um projeto de expansão do sistema BRT e de reativação da linha férrea - Divulgação

Eduardo Paes (PSD) anunciou um projeto de expansão do sistema BRT e de reativação da linha férreaDivulgação

Publicado 25/09/2026 20:47

Os candidatos ao governo do Rio fecharam mais uma semana de campanha percorrendo as ruas do estado fluminense. Eduardo Paes (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (25), um projeto de expansão do sistema BRT e de reativação da linha férrea. Em visita às obras do Terminal BRT Bairro Imperial Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense, ele assegurou que o modal rodoviário será expandido para Seropédica e Itaguaí, que também será beneficiada pela reativação da linha férrea de transporte de passageiros.

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"Rio e Itaguaí são duas cidades vizinhas. A ideia é integrar todos os sistemas de transporte da Região Metropolitana utilizando rede de trens ou BRT. A partir desse novo terminal em Santa Cruz, vamos conectar Itaguaí com o sistema BRT. E também vamos fazer a extensão da linha férrea que hoje para em Santa Cruz. Já teve trem de passageiros em Itaguaí e vamos voltar a ter. E, futuramente, a partir de uma expansão que a Prefeitura do Rio vai fazer da Transbrasil, na altura do Viaduto dos Cabritos, faremos esse corredor do BRT chegar a Nova Iguaçu", afirmou.



Paes também já anunciou que pretende construir novos terminais no Estado do Rio de Janeiro, como o Terminal Gentileza na capital fluminense, fazendo a integração com diversos modais de transporte. Inaugurado em fevereiro de 2024, o Gentileza já recebeu mais de 22,5 milhões de passageiros. Ele é considerado o maior integrador de transporte público da cidade do Rio, conectando os serviços do corredor de BRT, VLT e ônibus municipais.



“A ideia é ter uma malha integrada para que os moradores da Baixada Fluminense, de Itaguaí, de Seropédica possam se deslocar fazendo baldeação e indo a todos os lugares da cidade do Rio e vice-versa”, disse.



O candidato do PL, Douglas Ruas, participou nesta sexta-feira, ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, da formatura de novos soldados da Polícia Militar. Em entrevista coletiva, Ruas apresentou propostas de combate ao crime e disse que pretende ampliar o efetivo das forças de segurança e aumentar a presença do Estado nas comunidades.



Ruas afirmou que, já em janeiro de 2027, pretende convocar todos os excedentes aprovados em concursos das forças de segurança e estabelecer um cronograma para a realização de novos certames. Entre as metas apresentadas pelo candidato, está elevar o efetivo da PM para 60 mil policiais.



“Há mais de 12 anos eu estava na posição desses alunos, me formando na Polícia Civil e ingressando nessa carreira tão honrosa que é servir à população. Sabemos que há um déficit de 16 mil policiais. Já anunciei que, no primeiro mês de governo, vamos convocar todos os excedentes já aprovados nos concursos e estabelecer um cronograma para novos concursos”, afirmou.



O candidato também disse que o reforço do efetivo permitirá ampliar a presença do Estado nas comunidades. Segundo Ruas, a estratégia será manter o policiamento de forma permanente nessas áreas, com o objetivo de combater o domínio territorial de organizações criminosas.



“Quem mora em comunidade precisa ter o mesmo direito de quem vive na Zona Sul de abrir a porta da sua casa e se deparar com uma viatura da PM fazendo policiamento. Na UPP, o governo avisava os criminosos, parecia conselheiro. Os criminosos se organizavam para a chegada do Estado e levavam a violência para outras regiões. Nós vamos tirá-los de circulação e manter a presença do Estado frequente nessas áreas”, disse. Ruas também esclareceu que não aceitará indicações ou interferências políticas na área de segurança pública.



A candidata Juliete Pantoja (UP) esteve presente ao longo do dia em Petrópolis, na Região Serrana, onde realizou panfletagens e caminhadas no Centro e nos bairros do Espírito Santo e Quarteirão Brasileiro. Neste último, Juliete participou de uma manifestação de moradores contra a crise no transporte público de Petrópolis.



“A maior cidade da região serrana paga hoje uma das passagens mais caras do estado e o serviço prestado é de péssima qualidade com frequentes interrupções”, disse Juliete.. A candidata reforçou a proposta da UP de reestatização de todo o transporte no estado com a implementação da Tarifa Zero em substituição ao modelo atual que privilegia apenas os donos milionários das empresas de ônibus.



André Marinho (Novo) panfletou em Santa Cruz, na Zona Oeste, no Eixo comercial da Rua Felipe Cardoso. Em seguida, caminhou pelas ruas próximo ao Shopping Bangu.



Cyro Garcia, do PSTU, participou de uma sessão de fotos na Gávea. William Siri, candidato a governador do Rio pelo PSOL, participou de um evento ao lado de Mônica Benício, Heloísa Helena e Mônica Cunha, na Rua de Santana.



Anthony Garotinho (Republicanos) não cumpriu agenda nesta sexta-feira. Ao longo do dia, a informação era que o candidato teria desistido da candidatura. A assessoria dele negou. “A informação não procede. A campanha permanece ativa, e o partido mantém seu apoio ao candidato. Garotinho reafirma seu compromisso com a verdade e repudia a divulgação de informações falsas que possam induzir a população e os eleitores ao erro.”