Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do Rio - Arquivo/Agência O Dia

Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) disputam o cargo para governador do RioArquivo/Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 19:02

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) tem 43% das intenções de voto ao governo fluminense, enquanto o deputado estadual Douglas Ruas (PL) aparece com 30%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).

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Paes manteve o porcentual registrado no levantamento de 11 de setembro, e Ruas avançou cinco pontos porcentuais, de 25% para 30%. Com isso, a distância entre os dois recuou de 18 para 13 pontos.



O ex-governador Garotinho (Republicanos) passou de 10% para 8%. O Datafolha também testou um cenário sem o ex-governador, que teve a candidatura indeferida e aguarda recurso. Nesse caso, Paes tem 46% das intenções de voto, ante 31% de Ruas.



Na pesquisa estimulada com Garotinho, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, William Siri (PSOL), André Marinho (Novo) e Coronel Busnello (Missão) mantiveram 2% cada. Cyro Garcia (PSTU) passou de 1% para 2%, Juliete (UP) permaneceu com 1% e Luan Monteiro (PCO) oscilou de 1% para 0%.



Os indecisos passaram de 3% para 4%. Já os que pretendem votar em branco, anular ou não votar recuaram de 9% para 6%.



Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Paes passou de 49% para 48%, enquanto Ruas avançou de 28% para 33%. Garotinho recuou de 11% para 9%.



Siri e Busnello passaram de 3% para 2% cada. Marinho e Garcia mantiveram 2% cada, Juliete oscilou de 2% para 1% e Monteiro, de 1% para 0%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Paes e Ruas, o candidato do PSD manteve 54% das intenções de voto, enquanto o nome do PL passou de 34% para 38%. A diferença entre os dois caiu de 20 para 16 pontos porcentuais.



A pesquisa ouviu 1.204 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-02205/2026.

Pesquisa Quaest

Duas pesquisas divulgadas na quarta-feira (23) mediram a disputa pelo Governo do Rio de Janeiro e apresentaram Eduardo Paes (PSD) na primeira colocação e Douglas Ruas (PL) na sequência. Os levantamentos foram realizados na mesma semana, mas apresentam diferenças nos percentuais e na metodologia.

Na pesquisa Quaest, encomendada pela Rede Globo, Paes aparece com 36% das intenções de voto, contra 23% de Ruas. Anthony Garotinho (Republicanos) tem 8%. A diferença entre os dois primeiros caiu de 21 para 13 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado no início de setembro.



Já a Paraná Pesquisas aponta Paes com 43,1% e Ruas com 26,7%. Garotinho aparece com 8,4%. Nesse levantamento, a diferença entre os dois primeiros é de 16,4 pontos percentuais.