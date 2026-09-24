Lula destacou impacto das obras da Dutra na economia do Rio e de ser a primeira grande intervenção na via - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Lula destacou impacto das obras da Dutra na economia do Rio e de ser a primeira grande intervenção na viaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 17:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou, na manhã desta quinta-feira (24), o andamento das obras de ampliação e modernização da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Os trabalhos chegaram à marca de 70% de conclusão e contaram com um investimento de R$ 997 milhões .

Ao lado do ministro dos Transportes, George Santoro, Lula sobrevoou de helicóptero as intervenções, executadas pela concessionária Ecovias Rio-Minas, e depois se juntou a outras autoridades para participar de de uma solenidade, que contou com a presença do iG, para tratar do avanço das obras no Sesc de Nova Iguaçu .

Durante o evento, Lula destacou que, de todos os investimentos realizados no Rio de Janeiro, o mais importante é o que vem sendo realizado na rodovia.



“A obra da via Dutra é a mais marcante de todas porque, desde que ela foi construída, é a primeira grande obra que se faz para ela se adaptar às necessidades do século XXI, ao crescimento econômico e às necessidades do Rio de Janeiro”, declarou o presidente.



O governador “Com essas novas vias e redimensionamentos nós vamos ganhar tempo e segurança para aqueles que conduzem cargas, que fazem viagem a negócios ou viagem a turismo", pontuou.



Segundo a Ecovias Rio-Minas, cerca de 50% do PIB nacional, refletidos em uma média diária de 200 mil veículos, transitam pela Dutra.Ricardo Couto destacou a importância das obras na rotina dos motoristas que cruzam a via.

Obras realizadas

O projeto contempla, ao todo, oito municípios da região metropolitana : Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica .



No pacote de intervenções, está a implantação de 35,24 km de vias marginais, com a adição de novas barreiras de segurança e 89,78 km de faixas adicionais. Melhorias também estão sendo realizadas nos serviços de contenção e drenagem da via.



Outra novidade são os 92 acessos, quatro alças de conexão, um novo trevo na altura de Queimados e uma adaptação no trevo das Margaridas.



Para os pedestres, estão sendo levantadas 20 passarelas e 80 pontos de ônibus. A previsão é que até dezembro deste ano a obra chegue aos 80% de conclusão para ser entregue integralmente em setembro de 2027.

