Lula destacou impacto das obras da Dutra na economia do Rio e de ser a primeira grande intervenção na viaReginaldo Pimenta/Agência O Dia
“A obra da via Dutra é a mais marcante de todas porque, desde que ela foi construída, é a primeira grande obra que se faz para ela se adaptar às necessidades do século XXI, ao crescimento econômico e às necessidades do Rio de Janeiro”, declarou o presidente.
O governador “Com essas novas vias e redimensionamentos nós vamos ganhar tempo e segurança para aqueles que conduzem cargas, que fazem viagem a negócios ou viagem a turismo", pontuou.
Segundo a Ecovias Rio-Minas, cerca de 50% do PIB nacional, refletidos em uma média diária de 200 mil veículos, transitam pela Dutra.Ricardo Couto destacou a importância das obras na rotina dos motoristas que cruzam a via.
No pacote de intervenções, está a implantação de 35,24 km de vias marginais, com a adição de novas barreiras de segurança e 89,78 km de faixas adicionais. Melhorias também estão sendo realizadas nos serviços de contenção e drenagem da via.
Outra novidade são os 92 acessos, quatro alças de conexão, um novo trevo na altura de Queimados e uma adaptação no trevo das Margaridas.
Para os pedestres, estão sendo levantadas 20 passarelas e 80 pontos de ônibus. A previsão é que até dezembro deste ano a obra chegue aos 80% de conclusão para ser entregue integralmente em setembro de 2027.
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