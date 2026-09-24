Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia
O candidato Eduardo Paes (PSD) esteve em São Gonçalo, onde visitou as obras inacabadas do Hospital da Mãe, empreendimento iniciado em 2012 e que nunca foi concluído. Durante a agenda, o ex-prefeito do Rio afirmou que pretende retomar a construção da unidade caso seja eleito e anunciou a intenção de ampliar para todo o estado o programa Cegonha Carioca, criado durante sua gestão na capital.
Segundo Paes, a maternidade terá perfil de alta complexidade e deverá atender não apenas São Gonçalo, mas também municípios vizinhos da Região Metropolitana. O candidato também voltou a defender o aumento dos investimentos estaduais em saúde. Logo depois participou de uma carreata ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras lideranças políticas na cidade.
Já Douglas Ruas (PL) concentrou a campanha no Sul Fluminense. O candidato participou de caminhada em Barra do Piraí, carreatas em Volta Redonda e Resende e encerrou o dia em Barra Mansa. Durante os compromissos, apresentou propostas voltadas ao desenvolvimento econômico da região, incluindo a criação de um "balcão único" para reunir serviços necessários à abertura e expansão de empresas.
Ruas afirmou que a medida pretende reduzir a burocracia para empreendedores e facilitar a atração de novos investimentos para o interior do estado. O candidato também defendeu a instalação de escritórios regionais de desenvolvimento para descentralizar serviços atualmente concentrados na capital.
Anthony Garotinho (Republicanos) teve a agenda marcada por questões jurídicas. Em entrevista coletiva no Rio, o ex-governador comentou o processo que discute sua elegibilidade eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) marcou para a próxima terça-feira (29) o julgamento dos embargos apresentados pela defesa após o indeferimento de sua candidatura.
Garotinho criticou a condução do processo e afirmou que continuará realizando campanha enquanto aguarda uma decisão definitiva da Justiça Eleitoral.
Pelo PSOL, William Siri participou da carreata em São Gonçalo ao lado de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À tarde, realizou panfletagem na Central do Brasil e, à noite, participou de uma transmissão ao vivo voltada para temas da educação.
André Marinho (Novo) manteve uma agenda concentrada na capital fluminense, com atividades de rua no Grajaú, Vila Isabel, Méier e Tijuca. O candidato realizou panfletagens e conversou com eleitores em áreas comerciais e de grande circulação.
Os demais candidatos também cumpriram compromissos ao longo do dia. Coronel Busnello (Missão) participou de entrevista e de um encontro político em Itaguaí. Cyro Garcia (PSTU) realizou panfletagens na Ilha do Fundão e na Avenida Presidente Vargas, além de uma live à noite. Juliete Pantoja (UP) concedeu entrevista a uma emissora de rádio, fez caminhada na Saara e participou de um podcast. Luan Monteiro (PCO) não divulgou sua agenda de campanha.
A campanha eleitoral entra agora em sua reta final, com pouco mais de uma semana para o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.
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