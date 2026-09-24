Militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições de segurançaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Os detalhes da atuação foram apresentados nesta quinta-feira (24), em encontro realizado no Comando Militar do Leste, que reuniu representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. A informação foi divulgada pela TV Globo.
A operação abrangerá a cidade do Rio de Janeiro e outros municípios da Região Metropolitana, entre eles Niterói, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Japeri, Itaboraí, Itaguaí, Seropédica e Magé.
Para dar suporte às ações, o Exército contará com uma estrutura formada por 41 veículos blindados, duas aeronaves e 13 embarcações. Parte desse efetivo será utilizada no monitoramento de rotas estratégicas e no apoio logístico da Justiça Eleitoral, incluindo o transporte de urnas para áreas de difícil acesso e localidades insulares.
Segundo o planejamento, os militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições adequadas de circulação e segurança durante o período eleitoral. A presença das tropas, no entanto, não ocorrerá dentro das seções eleitorais, preservando a autonomia do processo de votação.
A Justiça Eleitoral também orientou os eleitores a verificarem antecipadamente seus locais de votação. Recentemente, o TRE-RJ promoveu alterações em dezenas de pontos de votação por motivos relacionados à segurança, o que impactou parte do eleitorado em diferentes regiões do estado.
"O eleitor pode ter a certeza de que terá a segurança ao se dirigir ao local de votação. Segurança pública é muito importante nesse momento. Lembrando ao eleitor que exerça sua cidadania."
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