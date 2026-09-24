Militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições de segurança - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições de segurançaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 24/09/2026 20:07

As Forças Armadas vão colocar em prática uma grande operação de apoio à segurança das eleições no Estado do Rio de Janeiro . O planejamento prevê o emprego de 6.732 militares do Exército em 15 municípios fluminenses durante o primeiro turno, marcado para 4 de outubro.





Os detalhes da atuação foram apresentados nesta quinta-feira (24), em encontro realizado no Comando Militar do Leste, que reuniu representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. A informação foi divulgada pela TV Globo.



A operação abrangerá a cidade do Rio de Janeiro e outros municípios da Região Metropolitana, entre eles Niterói, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Japeri, Itaboraí, Itaguaí, Seropédica e Magé.



Para dar suporte às ações, o Exército contará com uma estrutura formada por 41 veículos blindados, duas aeronaves e 13 embarcações. Parte desse efetivo será utilizada no monitoramento de rotas estratégicas e no apoio logístico da Justiça Eleitoral, incluindo o transporte de urnas para áreas de difícil acesso e localidades insulares.



Segundo o planejamento, os militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições adequadas de circulação e segurança durante o período eleitoral. A presença das tropas, no entanto, não ocorrerá dentro das seções eleitorais, preservando a autonomia do processo de votação.



A Justiça Eleitoral também orientou os eleitores a verificarem antecipadamente seus locais de votação. LEIA MAIS: Datafolha: Paes lidera com 43% das intenções de votos; Ruas tem 30% Os detalhes da atuação foram apresentados nesta quinta-feira (24), em encontro realizado no Comando Militar do Leste, que reuniu representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública. A informação foi divulgada pela TV Globo.A operação abrangerá a cidade do Rio de Janeiro e outros municípios da Região Metropolitana, entre eles Niterói, São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Queimados, Japeri, Itaboraí, Itaguaí, Seropédica e Magé.Para dar suporte às ações, o Exército contará com uma estrutura formada por 41 veículos blindados, duas aeronaves e 13 embarcações. Parte desse efetivo será utilizada no monitoramento de rotas estratégicas e no apoio logístico da Justiça Eleitoral, incluindo o transporte de urnas para áreas de difícil acesso e localidades insulares.Segundo o planejamento, os militares atuarão de forma integrada com as forças de segurança estaduais para garantir condições adequadas de circulação e segurança durante o período eleitoral. A presença das tropas, no entanto, não ocorrerá dentro das seções eleitorais, preservando a autonomia do processo de votação.A Justiça Eleitoral também orientou os eleitores a verificarem antecipadamente seus locais de votação. Recentemente, o TRE-RJ promoveu alterações em dezenas de pontos de votação por motivos relacionados à segurança , o que impactou parte do eleitorado em diferentes regiões do estado.

O presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, afirmou em entrevista, que a presença das forças de segurança tem como objetivo garantir a tranquilidade durante o deslocamento dos eleitores e o exercício do voto.



"O eleitor pode ter a certeza de que terá a segurança ao se dirigir ao local de votação. Segurança pública é muito importante nesse momento. Lembrando ao eleitor que exerça sua cidadania."