Publicado 25/09/2026 00:00

Lula afirma estar ganhando de Trump na “guerra de narrativas”. E o Brasil, presidente, está ganhando o quê? Enquanto se comemora vitória no discurso, empresas e trabalhadores sentem os efeitos das tarifas. É hora de abaixar o ego e, urgentemente, sentar à mesa das negociações.

Quanto mais se investiga Daniel Vorcaro, mais aparecem conexões com autoridades, políticos, magistrados e gente influente. Que fique claro: ninguém deve estar acima da investigação. Não importa o cargo ou o sobrenome, se queremos recuperar a confiança, é preciso limpar o sistema.