Primavera tem primeira onda de calor neste fim de semana - Arquivo/Agência O Dia

Primavera tem primeira onda de calor neste fim de semana Arquivo/Agência O Dia

Publicado 24/09/2026 21:50

estado do Rio de Janeiro foi incluído no alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (24), devido à chegada de uma grande onda de calor. O aviso passa a valer a partir de sábado (26) e segue até quarta-feira (30). De acordo com o órgão, as regiões que mais sentirão os impactos são a Região Metropolitana, a Capital, o Centro e o Sul Fluminense.

Onda de calor vai atingir o estado do Rio de Janeiro a partir de sábado (26) Divulgação/Inmet

O episódio deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas superiores à média climatológica em 5 °C ou mais, por pelo menos cinco dias consecutivos — critério usado para caracterizar um evento de onda de calor.



Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026, estação que começou na terça-feira (22) em um cenário completamente diferente. Desde então, o estado tem sido atingido por uma onda de frio, com temperaturas abaixo dos 22 °C e ventos de moderados a fortes.

Alerta para outros estados

O aviso abrange outros cinco estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em todo o território; além do centro e do sul de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá; e do sul e do sudeste de Minas Gerais, em áreas próximas aos municípios de Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.



Outras regiões do país deverão registrar temperaturas elevadas nos próximos dias, mas não estão incluídas no aviso porque a previsão não atende simultaneamente aos critérios de intensidade e persistência usados para caracterizar o evento.



Essas condições deverão ser observadas em partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do sul de Rondônia, do sul de Goiás, do centro e do sul do Pará e em outras áreas de Mato Grosso. Em Brasília (DF), a máxima poderá atingir 32 °C no início da próxima semana.

Entenda o fenômeno

Um dos sistemas que contribuem para essa configuração é uma área de baixa pressão que deverá se intensificar entre o norte da Argentina e o oeste do Paraguai ao longo dos próximos dias. Conhecido como Baixa do Noroeste da Argentina (BNOA), o sistema começa a se desenvolver na madrugada de sexta-feira (25), com pressão central próxima de 1008 hPa. Entre domingo (27) e segunda-feira (28), a previsão indica um rápido aprofundamento, e o sistema poderá atingir pressão central próxima de 995 hPa na tarde de segunda-feira, quando deverá apresentar sua maior intensidade, como mostra a Figura 2.

O fortalecimento da baixa pressão modifica a circulação dos ventos em uma área bastante ampla. No Hemisfério Sul, sistemas de baixa pressão apresentam circulação ciclônica no sentido horário. À medida que a baixa se intensifica, essa circulação favorece o transporte de ar quente das áreas mais ao norte em direção ao Sul do Brasil, ao Paraguai e à Argentina, o que contribui para a elevação rápida das temperaturas, que depois tendem a permanecer altas com a manutenção do padrão atmosférico.



A baixa pressão em superfície, no entanto, não é o único fator responsável pelo episódio de calor. Na alta troposfera, entre cerca de 5 km e 12 km acima da superfície, também deverá se estabelecer uma circulação anticiclônica anômala sobre partes do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Essa circulação favorece o movimento descendente do ar, conhecido como subsidência: durante a descida, o ar é comprimido à medida que se aproxima da superfície e se aquece. O processo intensifica e mantém as altas temperaturas, sobretudo quando associado ao transporte de ar quente em baixos níveis.



Essa configuração de alta pressão persistente em níveis superiores é frequentemente associada ao chamado "domo de calor". O termo descreve uma área de circulação anticiclônica que favorece a subsidência e a permanência de uma massa de ar quente sobre determinada região, o que contribui para a persistência das temperaturas elevadas e dificulta a renovação da massa de ar. A Figura 3 ilustra a atuação dessa circulação e a área sob influência do domo de calor.



As condições de calor acima da média deverão persistir até quarta-feira (30). A partir daí, a chegada de uma nova frente fria deverá modificar o padrão atmosférico sobre o centro-sul do Brasil e favorecer a redução das temperaturas nas áreas afetadas. As Figuras 4 a 8 trazem mais detalhes sobre a previsão de calor para os últimos dias de setembro.



O Inmet recomenda que a população acompanhe as atualizações das previsões e dos avisos emitidos pelo Instituto nos próximos dias, já que as condições atmosféricas podem mudar e as previsões podem ser ajustadas à medida que novos dados forem incorporados aos modelos numéricos.







O estado do Rio de Janeiro foi incluído no alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (24), devido à chegada de uma grande onda de calor. O aviso passa a valer a partir de sábado (26) e segue válido até as 18h de quarta-feira (30). De acordo com o órgão, as regiões que mais sentirão os impactos são a Região Metropolitana, a Capital, o Centro e o Sul Fluminense.

O episódio deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas superiores à média climatológica em 5 °C ou mais, por pelo menos cinco dias consecutivos — critério usado para caracterizar um evento de onda de calor.

Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026, estação que começou na terça-feira (22) em um cenário completamente diferente. Desde então, o estado tem sido atingido por uma onda de frio, com temperaturas abaixo dos 22 °C e ventos de moderados a fortes.