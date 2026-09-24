Veronica Costa foi presa na Região Serrana - Divulgação

Veronica Costa foi presa na Região SerranaDivulgação

Publicado 24/09/2026 21:04 | Atualizado 25/09/2026 07:56

ex-vereadora do Rio, Veronica Costa , conhecida como Mãe Loira do Funk, acabou presa na noite desta quinta-feira (24), em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Ela foi condenada a 10 anos de detenção por torturar o ex-marido, Márcio Costa, em fevereiro de 2011. Na mesma ação, policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) também prenderam outras três pessoas ligadas ao processo.

Ex-vereadora do Rio, Veronica Costa, conhecida como Mãe Loira do Funk, foi presa na noite desta quinta-feira (24), em uma casa em Petrópolis, na Região Serrana do Rio



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/YihqoCMcGR — Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2026

A empresária era considerada foragida desde a segunda-feira (21), quando a 16ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), expediu um mandado de prisão contra ela. A decisão foi tomada depois do esgotamento dos recursos apresentados pela defesa nos tribunais superiores.

Nesta quarta-feira (23), agentes estiveram em um endereço ligado a Veronica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. No imóvel, encontraram cachorros sozinhos, o que sugere o abandono dos animais em uma fuga.

Ex-marido se diz aliviado

Márcio Costa, ex-marido de Veronica, disse nesta quinta-feira (24) estar aliviado após a Justiça do Rio determinar a prisão da ex-vereadora por torturá-lo. Em suas redes sociais, Márcio publicou um desabafo. "Sou Márcio Costa, a pessoa que a Verônica Costa torturou. Não é comemoração, é alívio. Esperei tempo demais por esse momento. Foram anos carregando em silêncio uma dor que não passa, uma ferida que não se apaga. Hoje, com a palavra final da Justiça, eu não celebro, apenas respiro. Que a verdade permaneça e que a dor de tantos anos não seja em vão", escreveu.



De acordo com o processo, Márcio teve o corpo encharcado com combustível, foi ameaçado de ser incendiado e atingido no rosto com inseticida entre os dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. A ação, que, segundo a defesa dele, foi coordenada pela ex-vereadora, teria sido praticada por outras três pessoas ligadas à família de Verônica.



Durante a sessão de tortura, os familiares questionavam Márcio sobre o paradeiro do dinheiro da campanha eleitoral de Verônica, que concorria ao cargo de vereadora no Rio. Como não obtiveram resposta, as ameaças continuaram. No dia seguinte, durante um momento de distração do grupo, Márcio conseguiu pular pela janela e buscar ajuda de vizinhos. Na época, ele chegou a ficar 10 dias internado.



Márcio Costa denunciou a violência em fevereiro de 2011, quando ele e Verônica ainda eram casados. Na época da condenação, ele morava nos Estados Unidos e alegou ter sofrido diversas ameaças de morte.

Quem é Veronica Costa?



Veronica Chaves de Carvalho Costa, de 52 anos, ficou conhecida ao apresentar programas e bailes funk da Furacão 2000, uma das mais tradicionais equipes do gênero musical no Rio. Com 16 anos, se casou com o empresário Rômulo Costa, com quem teve dois filhos.

Em 2001, iniciou o primeiro dos seus seis mandatos como vereadora do Rio. Durante as legislaturas, se filiou a diferentes partidos, como PL, PMDB, DEM, MDB e Republicanos. Em suas propostas, focava em fortalecer a cultura do funk, políticas para a juventude e defesa dos direitos das mulheres.

Também foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e da Comissão de Prevenção às Drogas.

A reportagem enviou mensagens via WhatsApp, às 9h27 e às 17h07, para o número disponibilizado no Instagram de Veronica, mas ainda não recebeu resposta. O espaço permanece aberto para manifestação.