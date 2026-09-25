Bandidos incendiaram barricadas durante operação da PM na Vila Aliança - Reprodução/Rede Social

Bandidos incendiaram barricadas durante operação da PM na Vila AliançaReprodução/Rede Social

Publicado 25/09/2026 07:25

A Polícia Militar realiza uma operação na Vila Aliança e no Complexo de Senador Camará, na Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (25). Na região, houve registro de tiroteio e de barricadas em chamas.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver nuvens de fumaça em diversos pontos da comunidade. Segundo a corporação, o 14º BPM (Bangu) atua com o apoio de cerca de 100 policiais para desobstruir vias, cumprir mandados de prisão, combater práticas criminosas e verificar denúncias.

Ainda de acordo com a PM, bandidos incendiaram estruturas na Estrada do Taquaral, em Senador Camará, e na Estrada dos Coqueiros, um dos acessos à comunidade da Coreia, para dificultar a ação policial na região. Nos locais, agentes contam com apoio de retroescavadeiras para liberar as vias.

Até o momento, os militares prenderam um criminoso com mandado de prisão pendente e apreenderam um fuzil calibre 5,56, duas granadas, um rádio transmissor e um colete.

Em Senador Camará, um homem foi abordado quando deixava a comunidade em uma motocicleta portando uma mochila (bag) de aplicativo de entregas. Na revista, os militares encontraram um fuzil modelo AK-47, com carregador, e uma granada. A motocicleta, que era roubada, também acabou apreendida. A ocorrência está em andamento na 34ª DP (Bangu).

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A corporação faz operações em outras regiões na manhã desta sexta (25). Na Zona Sudoeste da Capital, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam nas comunidades de Santa Maria e Teixeiras. Já na Baixada Fluminense, policiais do 20º BPM (Mesquita) estão na comunidade Grão-Pará, em Nova Iguaçu.

Confronto na Vila Kennedy

Na noite da última quarta-feira (23), um confronto entre criminosos deixou dois mortos e dois feridos na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste. A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa por território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas após a entrada de quatro homens feridos, sendo dois no Hospital Municipal Albert Schweitzer e outros dois na UPA Vila Kennedy.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de pelo menos dois homens, ainda não identificados. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Na última semana, outro confronto entre criminosos rivais deixou dois homens baleados. Uma das vítimas, identificada como Rodolfo Pereira da Silva, de 45 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 33ª DP (Realengo).

Segundo testemunhas, milicianos teriam invadido a região dominada pelo Comando Vermelho. Em vídeos que circularam nas redes sociais foi possível ouvir grande quantidade de disparos. Relatos apontaram ainda que um grupo teria roubado bocas de fumo do tráfico local.