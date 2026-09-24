Bandidos armados foram flagrados circulando pela comunidade - Reprodução/Rede Social

Bandidos armados foram flagrados circulando pela comunidadeReprodução/Rede Social

Publicado 24/09/2026 08:10

Um confronto entre criminosos deixou dois mortos e dois feridos na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (23). A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa por território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

TERROR: INVASÃO, CONFRONTO E MORTES NA NOITE DE HOJE (23/9/26) NA VILA KENNEDY, GRANDE BANGU, ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/zBeHyBR059 — Popular News (@PopularNewsBR) September 24, 2026

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas após a entrada de quatro homens feridos, sendo dois no Hospital Municipal Albert Schweitzer e outros dois na UPA Vila Kennedy.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de pelo menos dois homens, ainda não identificados. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois. Diligências estão em andamento para apurar os fatos. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas após a entrada de quatro homens feridos, sendo dois no Hospital Municipal Albert Schweitzer e outros dois na UPA Vila Kennedy.Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de pelo menos dois homens, ainda não identificados. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Rotina de violência

Na última semana, outro confronto entre criminosos rivais deixou dois homens baleados. Uma das vítimas, identificada como Rodolfo Pereira da Silva, de 45 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 33ª DP (Realengo).

Segundo testemunhas, milicianos teriam invadido a região dominada pelo Comando Vermelho. Em vídeos que circularam nas redes sociais foi possível ouvir grande quantidade de disparos. Relatos apontaram ainda que um grupo teria roubado bocas de fumo do tráfico local.

Na ocasião, os agentes do 14º BPM (Bangu) entraram em confronto com criminosos quando chegaram à comunidade. Um dos suspeitos acabou ferido, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Outro foi detido.



Após a troca de tiros, os policiais vasculharam a área e encontraram as câmeras de monitoramento. Os equipamentos eram usados pelos traficantes para acompanhar, em tempo real e remotamente, a movimentação das equipes durante as operações.

Segundo a corporação, as câmeras estavam instaladas em pontos estratégicos, principalmente nas entradas da comunidade, em postes, e se camuflavam nos fios. O circuito de monitoramento transmitia imagens diretamente para aparelhos celulares de integrantes da facção.