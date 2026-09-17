Tiroteio entre criminosos rivais assustou moradores da Vila Kennedy - Reprodução/Rede Social

Tiroteio entre criminosos rivais assustou moradores da Vila KennedyReprodução/Rede Social

Publicado 17/09/2026 07:04

Um confronto entre criminosos rivais deixou dois homens baleados na Vila Kennedy , em Bangu, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (16). Segundo testemunhas, milicianos teriam invadido a região dominada pelo Comando Vermelho.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir grande quantidade de disparos. Relatos apontam ainda que o grupo teria roubado bocas de fumo do tráfico local. A comunidade é alvo de disputa por território.



Um morador flagrou um momento da troca de tiros que rolou na Vila Kennedy (CV), em Bangu.



Há a possibilidade desse baque na Vila Kennedy (CV), em Bangu, ter ocorrido em conjunto entre a Milícia do PL/Jorjão e o Terceiro Comando Puro de Senador Camará.



Pode ser que haja uma… pic.twitter.com/8n3Fk8xuQY — astrorj02 (@astrorj02) September 17, 2026

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas pelo Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, para verificar a entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo.

Uma das vítimas, identificada como Rodolfo Pereira da Silva, de 45 anos, possui um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e permaneceu custodiado na unidade de saúde. A ocorrência está a cargo da 33ª DP (Realengo).

Região monitorada pelo tráfico

Na ocasião, os agentes do 14º BPM (Bangu) entraram em confronto com criminosos quando chegaram à comunidade. Um dos suspeitos acabou ferido, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Outro foi detido.

Após a troca de tiros, os policiais vasculharam a área e encontraram as câmeras de monitoramento. Os equipamentos eram usados pelos traficantes para acompanhar, em tempo real e remotamente, a movimentação das equipes durante as operações.



Segundo a corporação, as câmeras estavam instaladas em pontos estratégicos, principalmente nas entradas da comunidade, em postes, e se camuflavam nos fios. O circuito de monitoramento transmitia imagens diretamente para aparelhos celulares de integrantes da facção.

Além dos equipamentos, os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de drogas. O material entorpecente e as armas estavam dentro de um tonel enterrado na área de mata.