Fabrício Mateus da Silva foi identificado por duas testemunhas e preso por policiais militares - Divulgação

Fabrício Mateus da Silva foi identificado por duas testemunhas e preso por policiais militaresDivulgação

Publicado 16/09/2026 18:11





Segundo informações iniciais, a vítima caminhava acompanhada de uma colega de escola nas proximidades do CIEP 179 quando o assaltante abordou os jovens. O homem apontou uma faca para a jovem, e o estudante reagiu para tentar defendê-la, momento em que foi atingido por diversos golpes desferidos pelo criminoso.



De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando era menor infrator. O criminoso fugiu levando o celular do estudante. Um homem identificado como Fabrício Mateus da Silva, de 26 anos, foi preso por policiais militares nesta quarta-feira (16) após esfaquear e matar o adolescente L.G.A.V., de 16 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O suspeito do latrocínio tentava fugir quando as equipes o localizaram. Duas testemunhas confirmaram a autoria dele no crime.Segundo informações iniciais, a vítima caminhava acompanhada de uma colega de escola nas proximidades do CIEP 179 quando o assaltante abordou os jovens. O homem apontou uma faca para a jovem, e o estudante reagiu para tentar defendê-la, momento em que foi atingido por diversos golpes desferidos pelo criminoso.De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando era menor infrator. O criminoso fugiu levando o celular do estudante.

Adolescente morreu durante atendimento



Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o adolescente deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 10h desta quarta-feira (16), transferido do Hospital Municipal de São João de Meriti, em estado gravíssimo e com múltiplas perfurações provocadas por arma branca.



De acordo com a direção da unidade, o paciente foi intubado assim que chegou e encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico. Durante o deslocamento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). Foram realizadas manobras de reanimação e houve retorno espontâneo.



Ainda segundo o hospital, durante os procedimentos cirúrgicos, o adolescente sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram novas manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A rotina de óbito foi realizada com a presença dos familiares.

Suspeito foi reconhecido por testemunhas



Agentes do 21° BPM (São João de Meriti) localizaram o autor das facadas na mesma região do crime. Um morador local e a jovem que presenciou a abordagem reconheceram o suspeito no momento em que ele foi preso.



Os policiais conduziram o homem para a 64ª DP (São João de Meriti), e os agentes realizam diligências para apurar os fatos.

Secretaria de Educação lamenta morte

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) lamentou a morte do estudante:

"A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente a morte de um estudante do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, em São João de Meriti. A Seeduc está mobilizada para prestar todo o apoio necessário à família e à comunidade escolar. A ocorrência aconteceu nas proximidades da unidade escolar, quando o estudante estava a caminho da escola. A equipe do Ciep acompanhou o socorro até o Hospital Municipal de São João de Meriti. A Secretaria segue acompanhando o caso e mantém contato com as forças de segurança".

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral