Os três presos, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Superintendência Regional da PFDivulgação/PF
A abordagem foi realizada após o compartilhamento de informações de inteligência entre as unidades da Polícia Federal. Equipes fizeram a fiscalização na rodovia com apoio do Canil da DRE. Durante a inspeção, cães farejadores localizaram a droga em diversas caixas acondicionadas na carroceria de uma van de mudança.
Segundo as apurações iniciais da PF, a carga teria como destino comunidades do Rio de Janeiro controladas pela facção Comando Vermelho. A origem da droga e os demais detalhes sobre a logística do transporte serão investigados.
Os três homens, a van e os entorpecentes foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O flagrante foi formalizado e os presos deverão responder por tráfico interestadual de drogas. O nome dos presos não foi divulgado.
Missão Redentor II
A prisão faz parte da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa que reúne órgãos de segurança em ações de inteligência e repressão ao crime organizado. A atuação ocorre no contexto das medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635, que trata da política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro.
Entre os objetivos da força-tarefa está o bloqueio de rotas utilizadas para a entrada de drogas e armas no estado. A estratégia busca atingir a estrutura logística das organizações criminosas antes que os carregamentos cheguem às áreas onde atuam.
A operação também tem como foco a identificação das estruturas financeiras e dos responsáveis pelo transporte e distribuição dos materiais ilícitos. Nos últimos dias, a força-tarefa realizou outras apreensões na Via Dutra.
No último sábado (12), também em Seropédica, PF e Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem e apreenderam 11 fuzis e uma submetralhadora, incluindo um armamento calibre .50. Já na segunda-feira (14), três homens foram presos com aproximadamente 200 quilos de maconha em Resende, no Sul Fluminense, em outra ação da Missão Redentor II.
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