Os três presos, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Superintendência Regional da PF - Divulgação/PF

Os três presos, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados à Superintendência Regional da PFDivulgação/PF

Publicado 16/09/2026 18:19 | Atualizado 16/09/2026 18:20

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal , nesta quarta-feira (16), transportando cerca de 300 quilos de maconha pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. A apreensão ocorreu durante uma ação da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF no Rio e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR).