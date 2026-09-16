Marcos Braz e Edmundo são candidatos pelo PSDBReprodução
Ídolo vascaíno
No registro eleitoral, aparece como candidato a deputado federal pelo PSDB, com o número 4510. A candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral.
"Foi um dia importante para o Vasco, e não poderia deixar de estar presente em São Januário. Agradeço a todos pelo carinho, pela recepção e pelo apoio demonstrados ao longo do dia. É sempre uma satisfação reencontrar amigos e compartilhar momentos tão especiais", escreveu Edmundo após a vitória que levou o Gigante da Colina para a semifinal da Sulamericana.
Em sua campanha, Edmundo cita duas causas principais como propósito: "Acredito que o esporte pode mudar destinos, abrir portas e criar oportunidades. Mas, para que essa transformação aconteça de verdade, precisamos também cuidar de quem mais precisa. É por isso que minhas propostas caminham lado a lado: fortalecer o esporte e ampliar as ações sociais", diz o candidato em suas redes sociais.
Além disso, ele defende investimentos em projetos esportivos, especialmente para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades por meio do esporte e oferecendo novos caminhos para o futuro.
"Da mesma forma, quero olhar com atenção para a realidade dos dependentes químicos e de suas famílias, defendendo ações de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e oportunidades para quem precisa recomeçar. Esporte e social não são apenas discursos. São ferramentas de transformação, inclusão e dignidade."
Dirigente colecionou taças pelo Flamengo
No futebol, Braz ficou associado ao período de conquistas do Flamengo entre 2019 e 2024. A passagem inclui dois títulos brasileiros, duas Libertadores, quatro Campeonatos Cariocas, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Em 2025, também trabalhou como executivo de futebol do Remo, que conseguiu o acesso à Série A após 32 anos. O clube destacou a participação do dirigente no planejamento que levou à promoção.
Na política municipal, Braz informa ter participado de 92 leis sancionadas durante seu mandato. Dessas, 17 tiveram Braz como autor principal e oito foram de autoria exclusiva.
"A Fla Manguaça tem um lugar especial na minha caminhada. É muita história, muita resenha e um apoio que vem de muito tempo. Obrigado por me receber tão bem! Receber esse carinho mais uma vez mostra que tem coisa que vai muito além de campanha. É respeito, amizade e uma relação que foi sendo construída ao longo dos anos. Obrigado de coração a toda a Fla Manguaça pelo apoio de sempre", disse o candidato.
Entre as propostas que apresenta em sua campanha, o candidato cita como foco central o esporte como um potencializador de educação e transformação.
Rivalidade fora de campo
Enquanto Edmundo busca levar pela primeira vez sua trajetória esportiva para a política institucional, Braz tenta ampliar uma experiência que já passou pelo Legislativo municipal e chegou ao Congresso. A rivalidade entre os clubes serve como pano de fundo para uma disputa acompanhada por torcedores de lados opostos.