Marcos Braz e Edmundo são candidatos pelo PSDB - Reprodução

Marcos Braz e Edmundo são candidatos pelo PSDBReprodução

Publicado 16/09/2026 15:46 | Atualizado 16/09/2026 16:44



Às vésperas das eleições de 4 de outubro, a rivalidade entre Flamengo e Vasco ganha um capítulo fora dos estádios. Edmundo e Marcos Braz, ligados à história recente dos dois clubes, disputam uma vaga na Câmara dos Deputados pelo mesmo partido, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Enquanto o ex-atacante estreia nas urnas, o ex-dirigente rubro-negro ocupa uma cadeira no Congresso desde maio.

Ídolo vascaíno

Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido como “Animal”, tenta transformar a popularidade construída no futebol em uma candidatura ao Legislativo federal. Ídolo histórico do Vasco, o ex-atacante mantém forte relação com torcedores e tem participado de atividades de campanha. Em setembro, quatro torcidas organizadas vascaínas — Força Jovem, GDA, Ira Jovem e Mancha Negra — manifestaram apoio à candidatura.



No registro eleitoral, aparece como candidato a deputado federal pelo PSDB, com o número 4510. A candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral.

Durante sua campanha eleitoral, Edmundo traz referências ao Vasco, atrelando sua imagem política ao clube. Na última terça-feira (15), antes do jogo contra o Santa Fe, o ídolo do clube esteve em frente a São Januário, vestindo a camisa de sua campanha eleitoral, para falar com eleitores vascaínos.



"Foi um dia importante para o Vasco, e não poderia deixar de estar presente em São Januário. Agradeço a todos pelo carinho, pela recepção e pelo apoio demonstrados ao longo do dia. É sempre uma satisfação reencontrar amigos e compartilhar momentos tão especiais", escreveu Edmundo após a vitória que levou o Gigante da Colina para a semifinal da Sulamericana.



Em sua campanha, Edmundo cita duas causas principais como propósito: "Acredito que o esporte pode mudar destinos, abrir portas e criar oportunidades. Mas, para que essa transformação aconteça de verdade, precisamos também cuidar de quem mais precisa. É por isso que minhas propostas caminham lado a lado: fortalecer o esporte e ampliar as ações sociais", diz o candidato em suas redes sociais.



Além disso, ele defende investimentos em projetos esportivos, especialmente para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, criando oportunidades por meio do esporte e oferecendo novos caminhos para o futuro.



"Da mesma forma, quero olhar com atenção para a realidade dos dependentes químicos e de suas famílias, defendendo ações de prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e oportunidades para quem precisa recomeçar. Esporte e social não são apenas discursos. São ferramentas de transformação, inclusão e dignidade."

Dirigente colecionou taças pelo Flamengo



A trajetória de Marcos Braz na política é diferente. Ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, ele foi vereador do Rio entre 2021 e 2024 e assumiu, em 28 de maio, o mandato de deputado federal como suplente. Agora, disputa a eleição para permanecer na Câmara.



No futebol, Braz ficou associado ao período de conquistas do Flamengo entre 2019 e 2024. A passagem inclui dois títulos brasileiros, duas Libertadores, quatro Campeonatos Cariocas, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Em 2025, também trabalhou como executivo de futebol do Remo, que conseguiu o acesso à Série A após 32 anos. O clube destacou a participação do dirigente no planejamento que levou à promoção.



Na política municipal, Braz informa ter participado de 92 leis sancionadas durante seu mandato. Dessas, 17 tiveram Braz como autor principal e oito foram de autoria exclusiva.

Marcos Braz também movimenta sua campanha eleitoral atrelada ao Flamengo. Além de ter a identidade visual ligada ao clube, o candidato realiza frequentes encontros com torcedores. Nesta quarta-feira (16), ele publicou um vídeo mostrando o encontro que teve com a torcida organizada Fla Manguaça.



"A Fla Manguaça tem um lugar especial na minha caminhada. É muita história, muita resenha e um apoio que vem de muito tempo. Obrigado por me receber tão bem! Receber esse carinho mais uma vez mostra que tem coisa que vai muito além de campanha. É respeito, amizade e uma relação que foi sendo construída ao longo dos anos. Obrigado de coração a toda a Fla Manguaça pelo apoio de sempre", disse o candidato.



Entre as propostas que apresenta em sua campanha, o candidato cita como foco central o esporte como um potencializador de educação e transformação.

Rivalidade fora de campo



A presença de dois nomes ligados a Flamengo e Vasco na mesma disputa cria uma espécie de clássico eleitoral. A rivalidade, no entanto, permanece apenas dentro do campo, já que ambos podem ser eleitos simultaneamente.



Enquanto Edmundo busca levar pela primeira vez sua trajetória esportiva para a política institucional, Braz tenta ampliar uma experiência que já passou pelo Legislativo municipal e chegou ao Congresso. A rivalidade entre os clubes serve como pano de fundo para uma disputa acompanhada por torcedores de lados opostos.