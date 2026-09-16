Cortejo de Rayllan Carino ocorreu com presença de diversos PMs no Memorial Parque Nycteroy - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Cortejo de Rayllan Carino ocorreu com presença de diversos PMs no Memorial Parque NycteroyCarlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 16/09/2026 14:31

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A cerimônia contou com diversos agentes da corporação, que cercaram o caixão durante o cortejo. A família não quis falar com a imprensa. Nas redes sociais, uma irmã fez uma homenagem.

"Meu querido irmão, parece impossível aceitar que você não está mais aqui. Eu queria mais um minuto, mais uma conversa, mais uma risada ao seu lado. Você foi luz, força e uma das melhores partes de quem eu sou hoje. A saudade vai ser uma presença constante, mas eu prometo honrar o seu nome, cuidar de quem você amava e manter viva a sua lembrança em cada história nossa. Descansa em paz. Eu te amo para sempre", lamentou.

O cabo era lotado no 1º BPM (Venda da Cruz). Ao longo de sua carreira, Rayllan passou por outras unidades da corporação, tendo servido no 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 7º BPM (Alcântara), 18º BPM (Jacarepaguá), 22º BPM (Maré) e Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom).

"Neste momento de dor e consternação, o 1º BPM solidariza-se com seus familiares, amigos e irmãos de farda, rogando a Deus que conforte os corações e conceda força para superar esta perda irreparável. Que sua dedicação, seu compromisso com a missão policial militar e sua trajetória permaneçam como legado entre aqueles que tiveram a honra de compartilhar sua caminhada", disse o batalhão nas redes sociais.

O PM estava de folga quando o crime ocorreu. Na tarde da última segunda-feira (14), o agente saiu da academia e, no momento em que andava pela Avenida Presidente Kennedy, uma das vias mais movimentadas do centro da cidade, criminosos atiraram em sua direção.

Assista: Uma câmera de segurança gravou a chegada de um carro, modelo Volkswagen T-Cross marrom, passando por uma rua lateral à Avenida. Um homem sai e faz diversos disparos. Rayllan, que tinha acabado de atravessar a pista, cai na calçada.

Vídeo mostra ataque a tiros que matou cabo da PM em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de segunda-feira (14).



Crédito: Reprodução/Rede Social pic.twitter.com/Oj3nnhn419 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 15, 2026

No momento do homicídio, o local estava bastante movimentado. Entre os pedestres, havia idosos, uma mãe com carrinho de bebê e motociclistas, que correram, entraram em lojas e chegaram a deitar no chão para se proteger.

Os bandidos fugiram em direção à BR-101, que margeia comunidades da região, logo depois do ataque. O policial chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro da Praça do Zé Garoto, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida à unidade.

Informações iniciais apontam que o PM havia postado uma foto na academia nas redes sociais pouco antes de ser baleado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para apurar a autoria e circunstâncias da morte.