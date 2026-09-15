Policial militar Rayllan - Reprodução Redes Sociais

Policial militar RayllanReprodução Redes Sociais

Publicado 15/09/2026 17:03



O cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino , de 36 anos, morto a tiros nesta segunda-feira (14), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, já havia sofrido uma tentativa de homicídio em março de 2023. Na ocasião, o agente era lotado no 7º BPM (Alcântara) quando criminosos armados com fuzis atacaram a oficina de veículos do irmão dele, no Engenho Pequeno. Os atiradores acreditavam que a vítima estava dentro de um dos carros e efetuaram diversos disparos.

De acordo com o registro de ocorrência, os homens armados eram do bairro Zumbi, também em São Gonçalo. A vítima, que estava dentro da oficina, conseguiu entrar no carro e fugir. Em seguida, os criminosos retornaram ao estabelecimento, atiraram no portão e mandaram que o irmão do soldado Rayllan abandonasse o local imediatamente.



Buscas na moradia do agente



Após o ataque, em 2023, policiais do 7º BPM foram chamados. A equipe recebeu a informação de que homens armados tinham entrado na casa de Rayllan, no bairro Zumbi, para expulsar os moradores e procurar parentes do PM.



Quando os policiais chegaram ao local, houve troca de tiros. Assim que os disparos pararam, eles conseguiram entrar na casa. Os inquilinos contaram que vários homens tinham invadido a moradia procurando pela família de Rayllan. Ao verem que no local moravam apenas inquilinos, os criminosos fugiram em direção à comunidade.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como tentativa de homicídio. A polícia também anotou os dados sobre os tiros disparados pelos próprios agentes durante a ação.

Execução gravada por câmeras







O crime ocorreu na Avenida Presidente Kennedy. Nos registros, um T-Cross marrom transita por uma via lateral. Em seguida, os ocupantes atiram na direção do PM, que caí na calçada logo após atravessar a pista.



O trecho apresentava grande movimentação no momento do crime. Pedestres entre eles idosos e uma mãe com carrinho de bebê, correram em busca de abrigo. Motociclistas abandonaram os veículos na via, enquanto testemunhas se esconderam em estabelecimentos comerciais ou se deitaram no chão. Imagens de circuitos de segurança flagraram o ataque que culminou na morte do policial nesta segunda-feira. De folga, Rayllan tinha acabado de sair de uma academia quando foi atingido nas proximidades de um shopping, no Centro do município.O crime ocorreu na Avenida Presidente Kennedy. Nos registros, um T-Cross marrom transita por uma via lateral. Em seguida, os ocupantes atiram na direção do PM, que caí na calçada logo após atravessar a pista.O trecho apresentava grande movimentação no momento do crime. Pedestres entre eles idosos e uma mãe com carrinho de bebê, correram em busca de abrigo. Motociclistas abandonaram os veículos na via, enquanto testemunhas se esconderam em estabelecimentos comerciais ou se deitaram no chão.

O sepultamento do cabo Rayllan será nesta quarta-feira (16), às 13h, com velório a partir das 11h, no Cemitério Memorial Parque Nicteroy, em Vista Alegre.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral