Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2023, no Hospital Maternidade Mariska RibeiroArquivo pessoal
Ao O DIA, a avó paterna de Jade, Andrea Cristina Vieira, 49 anos, contou que a bebê começou a chorar muito e, entre a noite de segunda-feira (14) e a madrugada de terça-feira (15), passou a apresentar febre. "Foi feito um exame de sangue e urina e ela foi liberada. Voltou para casa e ficamos a noite toda acordada. Falaram que era cólica. Quando foi às 5h, levamos em um hospital da rede particular, onde continuou com as dores. Foi então que buscamos ajuda no Albert Schweitzer e estamos sendo muito bem acolhidos. A médica fez exames e diagnosticou que ela estava, aparentemente, com a mesma infecção da mãe", contou Andrea.
Em nota, o Hospital Municipal Albert Schweitzer não deu detalhes sobre o diagnóstico da bebê, mas confirmou que Jade está internada na UTI neonatal desde o final da tarde de terça-feira (15). Segundo a unidade, o quadro é grave e a família recebe acompanhamento.
"A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer informa que o bebê está internado desde o final da tarde de terça-feira (15) na UTI neonatal, recebendo todos os cuidados indicados. O quadro é grave e a família está recebendo todo acolhimento e informações sobre o caso. Antes do agravamento dos sintomas que levou à internação, o bebê já havia sido assistido em outros serviços de saúde, inclusive da rede particular, que até então não haviam identificado qualquer sinal de gravidade", afirmou.
Morte da mãe
Inicialmente, Jéssica recebeu dipirona e voltou para casa, mas retornou à unidade de saúde no mesmo dia devido à persistência das dores. Segundo a direção do Mariska Ribeiro, ela apresentava sinais de atonia uterina, condição em que o útero não se contrai adequadamente após o parto. Diante da gravidade do quadro, Jéssica foi transferida para o Albert Schweitzer, onde acabou sendo diagnosticada com uma infecção generalizada. A causa da infecção ainda é investigada.
A família denuncia uma possível negligência no atendimento prestado à jovem no Mariska Ribeiro. A 34ª DP (Bangu) realizou perícia no corpo de Jéssica e investiga o caso. A direção da maternidade informou que também está revisando todo o atendimento prestado à paciente.
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