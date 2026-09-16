Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2023, no Hospital Maternidade Mariska Ribeiro - Arquivo pessoal

Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2023, no Hospital Maternidade Mariska RibeiroArquivo pessoal

Publicado 16/09/2026 19:50

A recém-nascida Jade Duarte de Moura, de apenas oito dias de vida, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A bebê foi intubada dois dias após a morte da mãe, Jéssica Duarte Gonçalves , 28 anos, na mesma unidade de saúde. Segundo a família, há suspeita de que Jade tenha contraído uma infecção semelhante à que provocou a morte da mulher.

A criança nasceu no dia 8 de setembro, no Hospital Maternidade Mariska Ribeiro, em Bangu, também na Zona Oeste, e chegou a receber alta, indo para casa sob os cuidados da família paterna. Após apresentar febre, Jade foi levada inicialmente para um hospital particular, onde passou por exames e recebeu atendimento. Com a persistência e o agravamento do quadro, a família procurou o Hospital Municipal Albert Schweitzer.



Ao O DIA, a avó paterna de Jade, Andrea Cristina Vieira, 49 anos, contou que a bebê começou a chorar muito e, entre a noite de segunda-feira (14) e a madrugada de terça-feira (15), passou a apresentar febre. "Foi feito um exame de sangue e urina e ela foi liberada. Voltou para casa e ficamos a noite toda acordada. Falaram que era cólica. Quando foi às 5h, levamos em um hospital da rede particular, onde continuou com as dores. Foi então que buscamos ajuda no Albert Schweitzer e estamos sendo muito bem acolhidos. A médica fez exames e diagnosticou que ela estava, aparentemente, com a mesma infecção da mãe", contou Andrea.



Em nota, o Hospital Municipal Albert Schweitzer não deu detalhes sobre o diagnóstico da bebê, mas confirmou que Jade está internada na UTI neonatal desde o final da tarde de terça-feira (15). Segundo a unidade, o quadro é grave e a família recebe acompanhamento.



"A direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer informa que o bebê está internado desde o final da tarde de terça-feira (15) na UTI neonatal, recebendo todos os cuidados indicados. O quadro é grave e a família está recebendo todo acolhimento e informações sobre o caso. Antes do agravamento dos sintomas que levou à internação, o bebê já havia sido assistido em outros serviços de saúde, inclusive da rede particular, que até então não haviam identificado qualquer sinal de gravidade", afirmou.

Morte da mãe

Jéssica morreu no Hospital Municipal Albert Schweitzer após ser transferida do Hospital Maternidade Mariska Ribeiro, onde deu à luz Jade. Segundo a família, a jovem começou a apresentar fortes dores abdominais horas depois do parto.



Inicialmente, Jéssica recebeu dipirona e voltou para casa, mas retornou à unidade de saúde no mesmo dia devido à persistência das dores. Segundo a direção do Mariska Ribeiro, ela apresentava sinais de atonia uterina, condição em que o útero não se contrai adequadamente após o parto. Diante da gravidade do quadro, Jéssica foi transferida para o Albert Schweitzer, onde acabou sendo diagnosticada com uma infecção generalizada. A causa da infecção ainda é investigada.



A família denuncia uma possível negligência no atendimento prestado à jovem no Mariska Ribeiro. A 34ª DP (Bangu) realizou perícia no corpo de Jéssica e investiga o caso. A direção da maternidade informou que também está revisando todo o atendimento prestado à paciente.

Mãe foi sepultada nesta quarta-feira

Enquanto a pequena Jade era intubada, Jéssica era sepultada no Cemitério do Murundu, em Realengo, nesta quarta-feira (16). A despedida foi marcada pela comoção dos familiares, que se dizem perplexos com a perda repentina da jovem. Segundo os parentes, Jéssica era saudável e teve uma gestação tranquila, sem intercorrências.