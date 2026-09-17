Monobloco foi um dos maiores cortejos de rua no Carnaval 2026 - Divulgação / Riotur

Monobloco foi um dos maiores cortejos de rua no Carnaval 2026Divulgação / Riotur

Publicado 17/09/2026 12:49 | Atualizado 17/09/2026 14:19





O registro é a primeira etapa para a autorização dos desfiles e permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos antecipem o planejamento da estrutura necessária para os cortejos. Entre os preparativos estão ações relacionadas à logística, segurança e infraestrutura dos eventos espalhados pela cidade.



Em 2026, mais de 400 desfiles de blocos foram autorizados pela Prefeitura. Para o próximo Carnaval, a programação de rua está prevista para começar em 16 de janeiro.



"O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões da cultura carioca e os blocos são parte fundamental dessa história. A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do Carnaval do Rio uma referência para o mundo", afirmou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows. Os blocos interessados em desfilar pelas ruas do Rio durante o Carnaval 2027 têm até a próxima quinta-feira (24) para realizar o cadastro junto à Riotur. O procedimento, que começou em 24 de agosto, é feito exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura do Rio.O registro é a primeira etapa para a autorização dos desfiles e permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos antecipem o planejamento da estrutura necessária para os cortejos. Entre os preparativos estão ações relacionadas à logística, segurança e infraestrutura dos eventos espalhados pela cidade.Em 2026, mais de 400 desfiles de blocos foram autorizados pela Prefeitura. Para o próximo Carnaval, a programação de rua está prevista para começar em 16 de janeiro."O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões da cultura carioca e os blocos são parte fundamental dessa história. A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do Carnaval do Rio uma referência para o mundo", afirmou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Confira o calendário do Carnaval de rua 2027

24/08 a 24/09: período de inscrições dos blocos.



25/09 a 15/10: análise dos pedidos pelos órgãos municipais.



16/10 a 22/10: liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado para download no site. Também será possível solicitar revisão do parecer.



23/10 a 31/10: respostas aos pedidos de revisão e nova liberação do documento de cadastro preliminar ou não efetivado.



01/11 a 11/01: período para os representantes legais dos blocos procurarem os órgãos públicos competentes, como PMERJ, PCERJ e CBMERJ, para obter a documentação complementar obrigatória.



12/01 a 14/01: envio dos documentos complementares pelo site e liberação do cadastro efetivado após a conferência.



15/01: encerramento do envio da documentação e finalização do processo de cadastro.