Monobloco foi um dos maiores cortejos de rua no Carnaval 2026Divulgação / Riotur
O registro é a primeira etapa para a autorização dos desfiles e permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos antecipem o planejamento da estrutura necessária para os cortejos. Entre os preparativos estão ações relacionadas à logística, segurança e infraestrutura dos eventos espalhados pela cidade.
Em 2026, mais de 400 desfiles de blocos foram autorizados pela Prefeitura. Para o próximo Carnaval, a programação de rua está prevista para começar em 16 de janeiro.
"O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões da cultura carioca e os blocos são parte fundamental dessa história. A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do Carnaval do Rio uma referência para o mundo", afirmou o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.
Confira o calendário do Carnaval de rua 2027
25/09 a 15/10: análise dos pedidos pelos órgãos municipais.
16/10 a 22/10: liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado para download no site. Também será possível solicitar revisão do parecer.
23/10 a 31/10: respostas aos pedidos de revisão e nova liberação do documento de cadastro preliminar ou não efetivado.
01/11 a 11/01: período para os representantes legais dos blocos procurarem os órgãos públicos competentes, como PMERJ, PCERJ e CBMERJ, para obter a documentação complementar obrigatória.
12/01 a 14/01: envio dos documentos complementares pelo site e liberação do cadastro efetivado após a conferência.
15/01: encerramento do envio da documentação e finalização do processo de cadastro.
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